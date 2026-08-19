Planta e Raiz e ex-bateristas do Charlie Brown Jr. são atrações do Festival da Baleia 2026; entrada gratuita

A 9ª edição do Festival da Baleia chega à Praia da Guarderia, em Vitória, nos dias 19 e 20 de setembro, com uma programação que reúne música, esporte, cultura e ações de educação ambiental. Entre os destaques está o show da banda Planta e Raiz, um dos principais nomes do reggae nacional, que encerra a programação musical do evento no domingo (20), às 20h.





Com apoio da TV Gazeta, o festival tem entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A proposta é unir diversão e conscientização em torno da conservação das baleias-jubarte e da preservação da biodiversidade marinha.





Outro momento especial da programação será o tributo ao Charlie Brown Jr., no sábado (19). O show será comandado pela banda Charlie Brothers e contará com as participações de Pinguim e Bruno Graveto, músicos que fizeram parte da formação da banda santista. A apresentação promete revisitar sucessos que marcaram gerações e deve ser um dos grandes momentos do festival.





A música capixaba também ganha espaço nos dois dias de evento, com apresentações de Samba das Meninas, Xá da Índia, Marcos Bifão e convidados, Luiza Dutra e Gastação Infinita, entre outros artistas.