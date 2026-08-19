Planta e Raiz e ex-bateristas do Charlie Brown Jr. são atrações do Festival da Baleia 2026; entrada gratuita

A 9ª edição do Festival da Baleia chega à Praia da Guarderia, em Vitória, nos dias 19 e 20 de setembro, com uma programação que reúne música, esporte, cultura e ações de educação ambiental. Entre os destaques está o show da banda Planta e Raiz, um dos principais nomes do reggae nacional, que encerra a programação musical do evento no domingo (20), às 20h.
Com apoio da TV Gazeta, o festival tem entrada solidária mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A proposta é unir diversão e conscientização em torno da conservação das baleias-jubarte e da preservação da biodiversidade marinha.
Outro momento especial da programação será o tributo ao Charlie Brown Jr., no sábado (19). O show será comandado pela banda Charlie Brothers e contará com as participações de Pinguim e Bruno Graveto, músicos que fizeram parte da formação da banda santista. A apresentação promete revisitar sucessos que marcaram gerações e deve ser um dos grandes momentos do festival.
A música capixaba também ganha espaço nos dois dias de evento, com apresentações de Samba das Meninas, Xá da Índia, Marcos Bifão e convidados, Luiza Dutra e Gastação Infinita, entre outros artistas.
O Festival da Baleia vai além dos shows. A programação inclui atividades gratuitas voltadas ao esporte e à preservação ambiental. No sábado (19), o dia começa às 7h, com treino funcional e Clean Up Day, seguido de uma ação de limpeza e remada ecológica na Baía das Tartarugas.
No domingo (20), também a partir das 7h, o público poderá participar de uma aula de yoga e, na sequência, de mais uma remada ecológica. Assim, ao longo de todo o fim de semana, o festival combina atrações musicais e experiências ao ar livre com ações que reforçam a importância da proteção dos oceanos e das baleias-jubarte.
Durante os dois dias, o público poderá visitar uma feira criativa com 60 artesãos locais, feira literária, espaço para adoção responsável de animais e uma tenda dedicada à educação ambiental. Haverá ainda desfile de pets, atividades infantis e praça de alimentação. A expectativa da organização é receber cerca de 10 mil pessoas ao longo do fim de semana.
Criado em 2017, o Festival da Baleia chega à nona edição tendo como principal bandeira a proteção das baleias-jubarte e do ambiente marinho. Segundo o coordenador Sandro Firmino, as diferentes atividades são pensadas para aproximar a conscientização ambiental de práticas sustentáveis no cotidiano.
Por trás de toda essa engrenagem de boas práticas existe uma causa maior, um propósito vital que nos move: a proteção ambiental e a salvaguarda das baleias-jubarte
Sandro Firmino, coordenador
Sábado (19)
12h – DJ Dani B
14h – Samba das Meninas
15h30 – Xá da Índia
17h – DJ Dani B
18h – Marcos Bifão convida Bob Reggae, Pedro Perez e Andrea Nery
19h30 – DJ Dani B
20h – Charlie Brothers convida Pinguim e Bruno Graveto, em tributo ao Charlie Brown Jr.
Domingo (20)
12h – DJ Camarão
14h – Bambala
16h – DJ Camarão
16h30 – Luiza Dutra
17h30 – DJ Camarão
18h – Gastação Infinita
19h30 – DJ Camarão
20h – Planta e Raiz
Festival da Baleia 2026 – 9ª edição
Quando: 19 e 20 de setembro
Onde: Praia da Guarderia, Vitória
Entrada: gratuita e solidária, com doação de 1 kg de alimento não perecível
Evento pet friendly