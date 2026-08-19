BR101 será interditada em Fundão para detonação de rochas

Um trecho da BR 101 em Fundão será novamente interditado nos dois sentidos às 14h desta quinta-feira (20) para detonação de rochas. A previsão é de que o bloqueio dure uma hora e meia, com liberação da pista às 15h30.





Segundo a Ecovias Capixaba, o trecho fica próximo à praça de pedágio e a intervenção integra as obras de duplicação da rodovia federal. Caso seja necessário, o sistema de Pare e Siga poderá ser adotado após as 15h30, até a normalização do tráfego.





A concessionária informou ainda que a operação poderá ser cancelada e remarcada em caso de chuva ou outras condições meteorológicas adversas. A orientação aos motoristas é programar os deslocamentos com antecedência e respeitar a sinalização implantada no local.