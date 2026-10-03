Jovem de 18 anos morre após batida entre moto e caminhão em Alegre

Um jovem de 18 anos, identificado como Gabriel Batista de Oliveira, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na madrugada deste sábado (3), na BR-482, no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó no Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 4h52, na altura do km 71. No local, os militares encontraram uma Honda Biz e um caminhão envolvidos na colisão. Gabriel, que conduzia a moto, foi encontrado já sem vida.





O motorista do caminhão, um homem de 35 anos, contou para a PM que seguia no sentido Alegre x Itaipava quando a motocicleta teria invadido a contramão, e que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida (0,00 mg/L). Ele foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência.





Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia Regional de Alegre e que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.