Como vale-tudo no STF 'sequestrou' a eleição — e quais as consequências disso

O especialista cita, por exemplo, a decisão de 2002 que instituiu a chamada verticalização das coligações — regra segundo a qual as alianças formadas pelos partidos para a disputa presidencial deveriam ser reproduzidas nas eleições estaduais. A medida foi aprovada pelo TSE sob a presidência do ministro Nelson Jobim e, na prática, alterou as estratégias das campanhas daquele ano, com impacto especialmente sobre a de Lula.