Em ritmo de treino, Seleção Brasileira goleia a Índia em amistoso

A seleção brasileira jogou em ritmo de treino em Calcutá, com a umidade do ar acima de 80% e 33ºC, e goleou por 4 a 0 o duelo inédito com a Índia, 137ª no ranking da Fifa. Estêvão voltou a marcar com a Amarelinha. Pedro e Samuel Lino, duas vezes, fecharam o placar. Carlo Ancelotti promoveu novas experiências em um laboratório sem pressão alguma sobre o Brasil, mas que pouco serviu para avaliação em relação à vitória e ao empate com a Austrália nesta Data Fifa. Com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan contou com "apenas" 51,4 mil.