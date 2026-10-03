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Histórico

Fragmento raro da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos é encontrado na Holanda

Pedaço em grego era parte de uma edição de bolso de egípcio. Trecho foi adquirido por universidade no século passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 14:23

Trecho da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos encontrado na Universidade de Utrecht, na Holanda
Trecho da 'Odisseia' com mais de 1.700 anos encontrado na Universidade de Utrecht, na Holanda Universidade de Utrecht
Um trecho raro do poema épico "Odisseia", de Homero, com mais de 1.700 anos, foi encontrado na Holanda. O fragmento do texto estava entre as páginas de um livro na biblioteca da Universidade de Utrecht, segundo a CBS.
Mark de Kreij, acadêmico da Universidade Radboud, realizou a descoberta. Ele participava de uma análise na outra instituição. Conforme a imprensa local, o achado ocorreu há aproximadamente dois anos, embora Utrecht tenha oficializado a novidade apenas no mês passado.
A nota oficial publicada pela CBS afirma que De Kreij notou o pequeno pedaço de papel ao examinar um conjunto de manuscritos do cristianismo primitivo. A universidade os comprou na metade do século 20. Inicialmente, a equipe supôs tratar-se de um documento do século sete, uma vez que outros recortes semelhantes, escritos em egípcio, já haviam sido catalogados no mesmo acervo.
Contudo, por lecionar língua grega, o especialista reconheceu o vocabulário registrado no papel e identificou a passagem como parte integrante da "Odisséia".
"Qualquer pessoa que estuda grego acaba estudando Homero", afirmou De Kreij em entrevista ao veículo de comunicação holandês RTV Utrecht.
Segundo os peritos da universidade, o documento é do ano 300 d.C., aproximadamente. Existem apenas cerca de 30 relíquias desse tipo no mundo todo.
"Eu tenho o melhor trabalho do mundo", declarou o pesquisador à RTV Utrecht. "Sou um caçador de tesouros. Todos os dias se descobre algo interessante, e este achado é um grande exemplo."
Segundo a instituição, o artefato pertencia provavelmente a uma edição de bolso da obra completa, mantida por um morador do oásis de Faijum, no Egito. A RTV Utrecht informou que o trecho possui dimensões semelhantes às de uma carta de baralho, apresentando sinais de desbotamento, marcas de umidade e texto escrito em ambas as faces.
O pedaço preservado corresponde ao Canto 12 do poema, momento em que Odisseu narra o episódio no qual seus marinheiros famintos devoram o gado sagrado do Deus Sol, Apolo. Esse trecho situa-se próximo ao meio da narrativa. De Kreij explicou à RTV Utrecht que, como o desgaste dos livros costuma ocorrer das bordas externas para o centro, é perfeitamente compreensível que uma folha dessa seção central tenha conseguido resistir ao tempo.

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