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Marcelo Falcão não consegue chegar a Vitória e show é adiado

Apresentação da turnê “O Legado” foi suspensa após voo do artista não conseguir pousar na capital capixaba devido às condições climáticas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 15:18

O show de Marcelo Falcão, que aconteceria neste sábado (3), em Vitória, foi adiado. A apresentação da turnê “O Legado” foi remarcada para o dia 17 de outubro, às 16h. Segundo a assessoria do evento, a decisão foi tomada devido às condições climáticas adversas e à impossibilidade de o artista chegar à capital capixaba a tempo.

O voo que levava Falcão decolou normalmente, mas não conseguiu pousar em Vitória. De acordo com o comunicado, a produção do artista e a equipe local fizeram diversas tentativas junto à companhia aérea para viabilizar a chegada do cantor, mas não houve sucesso.

A organização também informou que a estrutura preparada para o evento na Praça do Papa, na Enseada do Suá, estava pronta para receber o público. O local havia sido definido após uma primeira mudança de endereço: inicialmente, o show seria realizado no Tantra Vitória, na Praia de Camburi.

A troca de local havia sido anunciada devido à previsão de fortes chuvas. Como o Tantra é um espaço aberto e possui árvores e vegetação espalhadas pela área, a organização informou que não seria possível instalar uma cobertura. Na Praça do Papa, a previsão era de uma estrutura totalmente coberta e com piso.

Com o adiamento, no entanto, o evento terá novo local. A apresentação de Marcelo Falcão será realizada novamente no Tantra Vitória, segundo as novas informações divulgadas pela organização.

Ingressos continuam válidos

Os ingressos comprados para o show deste sábado continuam válidos para a nova data e não será necessário realizar qualquer procedimento para utilizá-los.

Quem não puder ou não quiser comparecer no dia 17 de outubro poderá solicitar o reembolso integral, incluindo as taxas, pelo canal de atendimento da On Ticket. O pedido poderá ser feito até 7 de outubro de 2026, às 18h.

A programação anunciada inclui ainda Beat Locks, com um tributo ao “Acústico MTV” do Charlie Brown Jr., Bloco Ventania, em homenagem aos Los Hermanos, e o DJ Mr. Dedus.

O repertório de Falcão reúne músicas de sua trajetória à frente d’O Rappa e da carreira solo. A turnê “O Legado” celebra mais de 30 anos de carreira do cantor.

Serviço

Marcelo Falcão – O Legado
Nova data: 17 de outubro de 2026
Horário: 16h
Local: Tantra Vitória – Vitória/ES
Ingressos: os ingressos já adquiridos permanecem válidos.
Reembolso: solicitações até 7 de outubro, às 18h, pelo atendimento da On Ticket.

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