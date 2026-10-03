Marcelo Falcão não consegue chegar a Vitória e show é adiado

O show de Marcelo Falcão, que aconteceria neste sábado (3), em Vitória, foi adiado. A apresentação da turnê “O Legado” foi remarcada para o dia 17 de outubro, às 16h. Segundo a assessoria do evento, a decisão foi tomada devido às condições climáticas adversas e à impossibilidade de o artista chegar à capital capixaba a tempo.



O voo que levava Falcão decolou normalmente, mas não conseguiu pousar em Vitória. De acordo com o comunicado, a produção do artista e a equipe local fizeram diversas tentativas junto à companhia aérea para viabilizar a chegada do cantor, mas não houve sucesso.



A organização também informou que a estrutura preparada para o evento na Praça do Papa, na Enseada do Suá, estava pronta para receber o público. O local havia sido definido após uma primeira mudança de endereço: inicialmente, o show seria realizado no Tantra Vitória, na Praia de Camburi.



A troca de local havia sido anunciada devido à previsão de fortes chuvas. Como o Tantra é um espaço aberto e possui árvores e vegetação espalhadas pela área, a organização informou que não seria possível instalar uma cobertura. Na Praça do Papa, a previsão era de uma estrutura totalmente coberta e com piso.



Com o adiamento, no entanto, o evento terá novo local. A apresentação de Marcelo Falcão será realizada novamente no Tantra Vitória, segundo as novas informações divulgadas pela organização.