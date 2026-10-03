Luan Santana leva turnê que celebra 19 anos de carreira ao Kleber Andrade

Quem acompanhou a carreira de Luan Santana desde os primeiros hits já pode preparar o gogó pois tem showzaço chegando em terras capixabas. O cantor chega a Cariacica no dia 17 de outubro, com a turnê “Registro Histórico”, espetáculo que passeia por diferentes momentos de seus 19 anos de carreira. A apresentação será no Estádio Kleber Andrade.
E, se a ideia é revisitar essa história, não faltam músicas para ajudar na viagem no tempo. O repertório passa por sucessos como “Meteoro da Paixão”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Te Vivo”, “Escreve Aí”, “Garotas Não Merecem Chorar” e “Dia, Lugar e Hora”.
O espetáculo nasceu a partir do projeto audiovisual “Registro Histórico” e reúne mais de 40 músicas. A proposta é transformar os quase 20 anos de estrada do cantor em uma experiência que mistura música, tecnologia e elementos visuais.
São 19 anos de estrada, nos quais viajamos o país e o mundo com a música, com sonhos e com o propósito de levar o melhor para o público. Este projeto simboliza a minha arte em audiovisual, em mais de 40 músicas, e ainda tem muito mais por vir. Agora, vamos levar essa história, de forma plena, para o palco, em uma turnê de grandes proporções
Luan Santana
No Kleber Andrade, o palco também promete chamar atenção. A estrutura terá painéis de LED, cenografia tecnológica e uma passarela em formato de “S”, que avança em direção ao público. A ideia é deixar o cantor mais perto da plateia durante a apresentação.
Quem ainda não garantiu lugar precisa ficar de olho: segundo a organização, 85% dos ingressos já foram vendidos. As cadeiras estão esgotadas e restam entradas para Pista Premium, Camarote Open Bar e as últimas unidades de Lounges.
Luan Santana – Registro Histórico
Quando: 17 de outubro, sábado
Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
Abertura dos portões: 17h