Luan Santana leva turnê que celebra 19 anos de carreira ao Kleber Andrade

No Kleber Andrade, o palco também promete chamar atenção. A estrutura terá painéis de LED, cenografia tecnológica e uma passarela em formato de “S”, que avança em direção ao público. A ideia é deixar o cantor mais perto da plateia durante a apresentação.





Quem ainda não garantiu lugar precisa ficar de olho: segundo a organização, 85% dos ingressos já foram vendidos. As cadeiras estão esgotadas e restam entradas para Pista Premium, Camarote Open Bar e as últimas unidades de Lounges.