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Grandes hits

Luan Santana leva turnê que celebra 19 anos de carreira ao Kleber Andrade

“Registro Histórico” reúne sucessos de diferentes fases da trajetória do cantor em show marcado para 17 de outubro, em Cariacica
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 14:10

Luan Santana revisita 19 anos de carreira em show no Kleber Andrade
Luan Santana revisita 19 anos de carreira em show no Kleber Andrade Marcos Madi/AtoPress/Folhapress

Quem acompanhou a carreira de Luan Santana desde os primeiros hits já pode preparar o gogó pois tem showzaço chegando em terras capixabas. O cantor chega a Cariacica no dia 17 de outubro, com a turnê “Registro Histórico”, espetáculo que passeia por diferentes momentos de seus 19 anos de carreira. A apresentação será no Estádio Kleber Andrade.

E, se a ideia é revisitar essa história, não faltam músicas para ajudar na viagem no tempo. O repertório passa por sucessos como “Meteoro da Paixão”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Te Vivo”, “Escreve Aí”, “Garotas Não Merecem Chorar” e “Dia, Lugar e Hora”. 

O espetáculo nasceu a partir do projeto audiovisual “Registro Histórico” e reúne mais de 40 músicas. A proposta é transformar os quase 20 anos de estrada do cantor em uma experiência que mistura música, tecnologia e elementos visuais.

São 19 anos de estrada, nos quais viajamos o país e o mundo com a música, com sonhos e com o propósito de levar o melhor para o público. Este projeto simboliza a minha arte em audiovisual, em mais de 40 músicas, e ainda tem muito mais por vir. Agora, vamos levar essa história, de forma plena, para o palco, em uma turnê de grandes proporções

Luan Santana

No Kleber Andrade, o palco também promete chamar atenção. A estrutura terá painéis de LED, cenografia tecnológica e uma passarela em formato de “S”, que avança em direção ao público. A ideia é deixar o cantor mais perto da plateia durante a apresentação.


Quem ainda não garantiu lugar precisa ficar de olho: segundo a organização, 85% dos ingressos já foram vendidos. As cadeiras estão esgotadas e restam entradas para Pista Premium, Camarote Open Bar e as últimas unidades de Lounges.

Serviço

Luan Santana – Registro Histórico
Quando: 17 de outubro, sábado
Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
Abertura dos portões: 17h

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