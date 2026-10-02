Como BTS, Stray Kids fica fora do Grammy após mudança de regra; entenda o boicote

O próprio BTS, já cinco vezes indicado ao Emmy, reforçou o sentimento de que a mudança cria uma divisão "por regiões ou idiomas" na arte. "Decidimos não inscrever nossos trabalhos no Grammy deste ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por aquilo que é, e não dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sempre ao Army e a todos que caminham ao nosso lado", diz a declaração.