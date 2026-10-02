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K-pop

Como BTS, Stray Kids fica fora do Grammy após mudança de regra; entenda o boicote

Academia criou nova categoria dedicada à música asiática
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 16:24

Grupo de k-pop, BTS
Grupo de k-pop, BTS Reprodução/Instagram/@bts.bighitofficial

Meses depois de o BTS anunciar que não inscreveria faixas para o Grammy 2027, o Stray Kids também decidiu ficar de fora da premiação, organizada pela Academia das Gravadoras dos Estados Unidos. A decisão reflete a insatisfação dos artistas com a criação da categoria Pop Asiático, que separa, pela primeira vez, músicos asiáticos de grupos ocidentais.

A informação foi confirmada pela JYP Entertainment, gravadora do Stray Kids, em curto pronunciamento veiculado pela imprensa internacional especializada. O anúncio aconteceu horas depois de Harvey Mason Jr, CEO do Grammy, confirmar a decisão de manter a nova categoria após discussões "ao longo das últimas semanas".

"Conduzimos reuniões e mantivemos contato com membros da comunidade musical asiática. Ouvimos a opinião honesta das pessoas na nossa comunidade que não apoiam a manutenção desta categoria. Também ouvimos pessoas que não têm informações corretas sobre a categoria e tivemos espaço para esclarecer enganos, o que foi valioso."

Mason, no entanto, disse que a "resposta mais barulhenta" veio de pessoas que apoiam a criação da categoria, incluindo "outros músicos que expressaram o encorajamento para mantê-la".

Embora a JYP não tenha dado uma explicação oficial, a decisão segue a onda de críticas recebidas pela Academia pela criação de uma categoria separada para a música asiática, o que foi visto como uma tentativa de limitar e marginalizar gêneros como k-pop e j-pop, que cresceram em popularidade na última década nos EUA.

O próprio BTS, já cinco vezes indicado ao Emmy, reforçou o sentimento de que a mudança cria uma divisão "por regiões ou idiomas" na arte. "Decidimos não inscrever nossos trabalhos no Grammy deste ano. Esperamos que a música possa ser ouvida e amada por aquilo que é, e não dividida por regiões ou idiomas. Agradecemos sempre ao Army e a todos que caminham ao nosso lado", diz a declaração.

Apesar do boicote, todos os membros do BTS e do Stray Kids são membros votantes da Academia e poderão participar da escolha dos artistas vencedores. As inscrições dos candidatos se encerraram em 21 de agosto e os indicados serão revelados em 10 de dezembro.

O Stray Kids já tem nove discos que atingiram o topo das paradas dos EUA, apenas um a menos que os Beatles. O último lançamento do grupo foi This or That, lançado em agosto de 2026.

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