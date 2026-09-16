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Música

Capixaba Budah é indicada ao Grammy Latino 2026 com álbum “Frequência Lunar”

Cantora capixaba concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa na 27ª edição da premiação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 13:45

Budah é indicada ao Grammy Latino 2026 com álbum “Frequência Lunar”
Budah é indicada ao Grammy Latino 2026 com álbum “Frequência Lunar” Mateus Aguiar / Divulgação

A música capixaba chegou ao Grammy Latino 2026! A cantora e rapper Budah foi indicada à 27ª edição da premiação, anunciada nesta quarta-feira (16), com o álbum Frequência Lunar. O disco concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, ao lado de trabalhos de AJULLIACOSTA, Don L, Emicida e Matuto S.A.


Nascida em Vila Velha e criada em Cariacica, Budah, nome artístico de Brenda Rangel, começou a se aproximar da cena hip hop do Espírito Santo ainda na adolescência, acompanhando batalhas de rima. Desde então, construiu uma trajetória que a levou da cena capixaba a grandes palcos nacionais.


A indicação acontece poucos meses depois do lançamento de Frequência Lunar, segundo álbum de estúdio da artista, lançado em maio deste ano. O trabalho tem 14 faixas e reúne participações de nomes como Iza, Pabllo Vittar, Duquesa, Tasha & Tracie, AJULLIACOSTA e Vita, misturando rap, R&B, drill, house e boombap.


O conceito do disco parte da relação entre as frequências sonoras, as fases da lua e as diferentes emoções vividas pela artista. Em entrevista ao HZ, Budah definiu o trabalho como um momento de maior maturidade artística, com músicas escritas a partir das experiências que acumulou nos últimos anos.


“Frequência Lunar” também marca uma fase de maior projeção nacional para a capixaba. Em 2026, Budah estreou no Rock in Rio, lançou uma turnê nacional baseada no novo álbum e acumula mais de 100 milhões de streams, segundo levantamento publicado pela Gama Revista.


A artista também vem ampliando sua presença em festivais e eventos pelo país. Em agosto, participou do Movimento Cidade, em Vila Velha, com o projeto “Budah Convida”.

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