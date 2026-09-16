Capixaba Budah é indicada ao Grammy Latino 2026 com álbum “Frequência Lunar”

A música capixaba chegou ao Grammy Latino 2026! A cantora e rapper Budah foi indicada à 27ª edição da premiação, anunciada nesta quarta-feira (16), com o álbum Frequência Lunar. O disco concorre na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, ao lado de trabalhos de AJULLIACOSTA, Don L, Emicida e Matuto S.A.





Nascida em Vila Velha e criada em Cariacica, Budah, nome artístico de Brenda Rangel, começou a se aproximar da cena hip hop do Espírito Santo ainda na adolescência, acompanhando batalhas de rima. Desde então, construiu uma trajetória que a levou da cena capixaba a grandes palcos nacionais.





A indicação acontece poucos meses depois do lançamento de Frequência Lunar, segundo álbum de estúdio da artista, lançado em maio deste ano. O trabalho tem 14 faixas e reúne participações de nomes como Iza, Pabllo Vittar, Duquesa, Tasha & Tracie, AJULLIACOSTA e Vita, misturando rap, R&B, drill, house e boombap.





O conceito do disco parte da relação entre as frequências sonoras, as fases da lua e as diferentes emoções vividas pela artista. Em entrevista ao HZ, Budah definiu o trabalho como um momento de maior maturidade artística, com músicas escritas a partir das experiências que acumulou nos últimos anos.





“Frequência Lunar” também marca uma fase de maior projeção nacional para a capixaba. Em 2026, Budah estreou no Rock in Rio, lançou uma turnê nacional baseada no novo álbum e acumula mais de 100 milhões de streams, segundo levantamento publicado pela Gama Revista.





A artista também vem ampliando sua presença em festivais e eventos pelo país. Em agosto, participou do Movimento Cidade, em Vila Velha, com o projeto “Budah Convida”.