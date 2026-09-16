Simples Nacional: escolha em setembro pode mudar seu imposto em 2027

Ou seja, você decide em setembro e a escolha vale a partir de janeiro, sem retroagir. Para 2027, a janela de opção ficou entre os dias 1º e 30 de setembro de 2026, conforme a Resolução CGSN nº 186/2026.





Depois de feita a escolha, ainda é possível cancelá-la até 30 de novembro de 2026, depois que a alíquota de referência da CBS já tiver sido divulgada, o que dá mais segurança para decidir.





A reforma também criou uma escolha em dois níveis que antes não existia. No primeiro nível, você decide se continua ou não no Simples Nacional, o chamado Simples puro, em que tudo continua sendo recolhido de forma unificada, no DAS.





No segundo nível, dentro do Simples, você decide se opta ou não pelo regime regular de apuração do IBS e da CBS, o chamado Simples híbrido, em que a empresa continua no Simples para parte dos tributos, mas apura o IBS e a CBS separadamente, como qualquer outro contribuinte.





Essa segunda opção tem prazo próprio e é semestral: em setembro, para valer no primeiro semestre do ano seguinte, e em março, para valer no segundo semestre do mesmo ano.