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Saúde

Ana Maria Braga sofre lesão nos olhos por uso do ar-condicionado quente e faz alerta

Apresentadora do Mais Você relatou ressecamento nos olhos e consultou oftalmologista de urgência
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 13:35

Reprodução/Instagram @anamaria16

Ana Maria Braga alertou os telespectadores na manhã desta quarta-feira, 16, sobre o cuidado com os olhos durante o programa Mais Você. A apresentadora contou que sofreu uma fissura na córnea depois de dormir com o ar-condicionado quente ligado durante a noite.

No relato, Ana Maria disse ainda que o ressecamento provocou uma dor intensa e a fez acordar chorando.

"Não durmam no inverno com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador", alertou a apresentadora. "Senão, fica que nem eu: dá uma fissura na córnea, porque seca o olho."

"Esqueci de desligar o ar-condicionado e o que aconteceu? Levantei hoje chorando. É um alerta para todo mundo. A córnea é muito sensível, você fica com ele um pouquinho aberto só e ele vai ressecar. E dói muito!", contou.

Ana Maria aproveitou para agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort, que a atendeu pela manhã.

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