Incêndio atinge ponto de descarte de resíduos em área industrial de João Neiva

Um incêndio atingiu um ponto de descarte de resíduos de uma área industrial às margens da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (15). Imagens recebidas pela reportagem mostram chamas altas no local. O fogo não atingiu imóveis nem deixou feridos, mas assustou moradores da região (assista acima).





As chamas foram controladas pela Defesa Civil Municipal. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia grande quantidade de madeira no ponto de descarte. A área foi isolada e contava com um aceiro, e o fogo ficou restrito ao espaço, sem risco de propagação.





Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe da TV Gazeta Noroeste esteve no local e encontrou restos do material queimado. Uma placa instalada na área informa que o espaço é público e proíbe o descarte de lixo e entulho.





A Prefeitura de João Neiva foi procurada para informar como é feita a manutenção e a fiscalização do espaço e quais medidas são adotadas quando há identificação de descarte irregular de resíduos. A reportagem aguarda retorno.