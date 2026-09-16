Entenda como o jejum intermitente pode ser um aliado na sua saúde e perda de peso

Segundo o nutricionista, há evidências científicas de que o jejum intermitente pode contribuir para a redução do peso e da gordura corporal, além de favorecer a melhora de marcadores como glicemia, insulina, pressão arterial e colesterol em pessoas com sobrepeso e obesidade. Para o especialista, porém, o problema está no exagero. “Aí vem o pessoal afirmando que o jejum desintoxica o organismo, reseta o metabolismo e previne praticamente todas as doenças. E, na verdade, não é assim que funciona”, explica o nutricionista Danilo Macena.