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Prime Video cancela 'Cangaço Novo' após duas temporadas; Alice Carvalho lamenta

Produção brasileira estrelada pela atriz, Allan Souza Lima e Thainá Duarte estreou em 2023 e só ganhou uma segunda temporada em abril deste ano
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 13:24

Série brasileira
Série brasileira "Cangaço Novo", da Amazon Prime Video Amazon/Divulgação

O Prime Video cancelou Cangaço Novo após duas temporadas. A série brasileira, estrelada por Alice Carvalho, Allan Souza Lima e Thainá Duarte, não terá um terceiro ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo site O Vício e confirmada pelo Prime Video.

Lançada em agosto de 2023, a produção acompanha Ubaldo (Allan Souza Lima), que retorna à terra de sua família e descobre que as irmãs, interpretadas por Alice Carvalho e Thainá Duarte, estão envolvidas com o cangaço local.

Criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, Cangaço Novo foi produzida em parceria com a O2 Filmes e dirigida por Fábio Mendonça e Caito Ortiz. As gravações aconteceram em Cabaceiras, na Paraíba, conhecida como "Roliúde Nordestina".

Depois da estreia em 2023, a série só voltou ao catálogo do Prime Video em abril deste ano, quase três anos depois. A segunda temporada teve todos os episódios disponibilizados de uma vez.

A decisão foi lamentada por Alice Carvalho. Em uma publicação no X, a atriz agradeceu o apoio recebido pelo elenco e pela equipe e afirmou que o encerramento estava fora do controle dos envolvidos.

"Obrigada a todes pelo suporte e carinho com nosso elenco e equipe. Foi uma caminhada definitivamente inesquecível para nós. Triste e inacreditável, mas foge ao nosso controle", escreveu.

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