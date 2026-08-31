Nova série capixaba aposta em humor e disputa por herança de R$ 40 milhões

A disputa por uma herança de R$ 40 milhões vai virar motivo de muita confusão em uma nova série de comédia produzida no Espírito Santo. “Farofa & Caviar” já está em fase de gravações e aposta em humor, rivalidade familiar e situações absurdas, tendo Vitória e Guarapari como parte dos cenários da trama.





Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2027, a produção deve chegar ao público por plataformas de streaming e TV por assinatura, incluindo Prime Video, Claro TV e BBPLAY.





Na história, a morte da tia Sônia deixa uma fortuna estimada em R$ 40 milhões para os herdeiros. Mas colocar a mão no dinheiro não será tão simples assim. Para disputar a bolada, eles terão que encarar um reality show caseiro, com direito a provas inusitadas, trapaças, rivalidades e muitas reviravoltas. A ideia é transformar a briga pelo dinheiro em uma verdadeira guerra familiar. Só que com boas doses de humor.





“Estamos construindo uma comédia popular, com personagens que o público vai reconhecer e situações absurdas que refletem, de forma bem-humorada, as relações familiares. É um projeto que valoriza os artistas capixabas e mostra que o Espírito Santo tem capacidade de produzir conteúdo audiovisual de qualidade para grandes plataformas”, afirma Abel Santana, diretor do projeto.