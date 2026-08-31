Nova série capixaba aposta em humor e disputa por herança de R$ 40 milhões

A disputa por uma herança de R$ 40 milhões vai virar motivo de muita confusão em uma nova série de comédia produzida no Espírito Santo. “Farofa & Caviar” já está em fase de gravações e aposta em humor, rivalidade familiar e situações absurdas, tendo Vitória e Guarapari como parte dos cenários da trama.
Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2027, a produção deve chegar ao público por plataformas de streaming e TV por assinatura, incluindo Prime Video, Claro TV e BBPLAY.
Na história, a morte da tia Sônia deixa uma fortuna estimada em R$ 40 milhões para os herdeiros. Mas colocar a mão no dinheiro não será tão simples assim. Para disputar a bolada, eles terão que encarar um reality show caseiro, com direito a provas inusitadas, trapaças, rivalidades e muitas reviravoltas. A ideia é transformar a briga pelo dinheiro em uma verdadeira guerra familiar. Só que com boas doses de humor.
“Estamos construindo uma comédia popular, com personagens que o público vai reconhecer e situações absurdas que refletem, de forma bem-humorada, as relações familiares. É um projeto que valoriza os artistas capixabas e mostra que o Espírito Santo tem capacidade de produzir conteúdo audiovisual de qualidade para grandes plataformas”, afirma Abel Santana, diretor do projeto.
O elenco é composto por Joelma Neves, Delza Marins, Diego Pianna, Danilo Thelm e Lina Carneiro, premiada em 2024, na categoria "Melhor Atriz Infantil" no Festival Nacional de Teatro de São João Nepomuceno ‘Nepopó’, em Minas Gerais.
"Temos um elenco muito talentoso, formado por artistas experientes e novos talentos. O processo de preparação fortaleceu essa união e deu ainda mais verdade às relações entre os personagens", destaca Abel Santana.
Abel Santana, responsável pelo texto e direção geral, é um dos principais nomes da formação de atores no Espírito Santo. Abel possui mais de 50 espetáculos teatrais no currículo, além de filmes e webséries. O diretor é amplamente reconhecido no estado por descobrir e contribuir na formação de talentos que hoje brilham no cenário artístico nacional.
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