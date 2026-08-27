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Miss Brasil Supranational 2026

Capixaba perde título de Miss Brasil Supranational 2026 após anunciar gravidez

Capixaba de Afonso Cláudio, Lara Marina havia conquistado o título nacional em fevereiro e terminou em terceiro lugar na etapa internacional, realizada na Polônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 10:41

Modelo de Afonso Cláudio, de 19 anos, revelou a gravidez após o Miss Supernational 2026
Modelo de Afonso Cláudio, de 19 anos, revelou a gravidez após o Miss Supernational 2026 Reprodução/Instagram/@larammarina

A capixaba Lara Marina Soares Tosta, de 19 anos, não é mais a Miss Brasil Supranational 2026. A modelo de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, revelou nesta quarta-feira (26), pelas redes sociais, que perdeu o título após descobrir que está grávida.

Lara havia conquistado a faixa nacional em fevereiro, durante a competição realizada em Pernambuco. Antes de ela se pronunciar sobre o assunto, o Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização do concurso, anunciou nas redes sociais que a modelo deixaria o posto, mas não informou inicialmente o motivo.

Segundo o CNB, houve um “descumprimento de obrigações contratuais consideradas incompatíveis com a manutenção do título”.

Horas depois do comunicado, Lara publicou um vídeo em que contou sobre a gravidez. Segundo a modelo, a gestação foi descoberta depois que ela retornou da etapa internacional do Miss Supranational 2026, realizada na Polônia.

Em contato com o g1 ES, nesta quinta-feira (27), Lara afirmou que não tinha outras declarações a fazer além do que já havia dito no vídeo. “No vídeo está todo meu depoimento de coração para coração”, afirmou.

Na publicação, a ex-Miss Brasil Supranational agradeceu o carinho recebido dos fãs e da família e falou sobre o significado da maternidade neste novo momento de sua vida.

“Apesar de todas as circunstâncias e de tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu posso dizer com muita alegria que eu sou uma futura mãe [...] isso não cancela a minha história, não apaga tudo o que eu construí ou tudo aquilo que eu representei”, disse.

Lara também afirmou que mantém orgulho e respeito pelo título que conquistou. Para ela, a gravidez representa o início de uma nova fase, e não o encerramento de sua trajetória.

A modelo disse ainda que ganhou uma nova razão para continuar aprendendo e buscando ser uma “melhor versão” de si mesma.

Escolho continuar de uma forma diferente, em um novo caminho, mas ainda sendo eu

Lara Marina Soares Tosta Ex-miss Supernational 2026

Apoio de outras misses

Após o anúncio, Lara recebeu mensagens de apoio de outras participantes de concursos de beleza. Entre elas está a também capixaba Eduarda Braum, Miss Supranational 2025 e primeira brasileira a conquistar o título.

Eduarda publicou uma homenagem à conterrânea, parabenizou a trajetória de Lara e afirmou que ela “sempre poderá contar” com seu apoio.

“No palco internacional, eu olhei para você, extremamente emocionada, e disse o quanto estava orgulhosa [...] por ver você representando a nossa cidade, nosso estado e o Brasil com tanto amor e dedicação. A família Supranational sempre estará com você, você sempre fará parte dela”, escreveu.

A Miss Supranational Equador 2026 e Miss Intercontinental América do Sul 2025, Kika Marques Das Neves, também deixou uma mensagem para Lara: “Sempre com você”.

Já a Miss Supranational Camboja 2026, Hok Sarytola, celebrou a gravidez da colega.

“Uma bênção chegou e meu coração não poderia estar mais feliz. Amo você. Parabéns, minha linda irmã, a maternidade fica linda em você”, compartilhou.

Quem assume o título?

Com a saída de Lara, a nova representante brasileira no concurso será Camilly Ceccon, Miss Costa Verde e Mar, que terminou a competição nacional em segundo lugar.

De acordo com o CNB, Camilly assumirá o posto, mas a data da coroação oficial ainda não foi divulgada.

A última participação de Lara em um concurso aconteceu na etapa internacional do Miss Supranational 2026, realizada na Polônia, em julho. A capixaba terminou a disputa em terceiro lugar. A vencedora foi a representante das Filipinas, Katrina Llegado.

Trajetória de Lara Marina

Lara Marina foi eleita Miss Brasil Supranational 2026 em fevereiro, aos 19 anos. Com 1,85 m de altura, a modelo venceu a etapa nacional realizada em Pernambuco e garantiu a vaga para representar o Brasil na competição internacional.

A trajetória nos concursos de beleza, porém, começou menos de um ano antes. A capixaba foi eleita Miss Afonso Cláudio e, posteriormente, Miss ES Supranational. Ela também é estudante universitária de Publicidade e Propaganda.

Em 2025, Lara participou ainda da disputa pelo Miss Universe Espírito Santo e terminou em segundo lugar.

Depois de ser escolhida para representar o Espírito Santo na franquia Supranational, ela disputou o título nacional com outras 19 candidatas de diferentes regiões do país.

Na pergunta final da competição, Lara falou sobre uma experiência pessoal que marcou sua trajetória: o bullying que sofreu na escola por causa da altura. Segundo ela, os concursos de beleza ajudaram a ressignificar essa experiência.

“Quando pequena, sofri bullying na escola em relação à minha altura, e foi através dos concursos de beleza que consegui ressignificar toda a minha jornada. Encontrei a minha melhor força, minha melhor versão, e hoje estar aqui neste palco é a materialização de um sonho que vai continuar.”

*Com informações das repórteres Julia Camim, Carol Leal, do G1 ES

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