Capixaba perde título de Miss Brasil Supranational 2026 após anunciar gravidez

A capixaba Lara Marina Soares Tosta, de 19 anos, não é mais a Miss Brasil Supranational 2026. A modelo de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, revelou nesta quarta-feira (26), pelas redes sociais, que perdeu o título após descobrir que está grávida.



Lara havia conquistado a faixa nacional em fevereiro, durante a competição realizada em Pernambuco. Antes de ela se pronunciar sobre o assunto, o Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela organização do concurso, anunciou nas redes sociais que a modelo deixaria o posto, mas não informou inicialmente o motivo.



Segundo o CNB, houve um “descumprimento de obrigações contratuais consideradas incompatíveis com a manutenção do título”.



Horas depois do comunicado, Lara publicou um vídeo em que contou sobre a gravidez. Segundo a modelo, a gestação foi descoberta depois que ela retornou da etapa internacional do Miss Supranational 2026, realizada na Polônia.



Em contato com o g1 ES, nesta quinta-feira (27), Lara afirmou que não tinha outras declarações a fazer além do que já havia dito no vídeo. “No vídeo está todo meu depoimento de coração para coração”, afirmou.



Na publicação, a ex-Miss Brasil Supranational agradeceu o carinho recebido dos fãs e da família e falou sobre o significado da maternidade neste novo momento de sua vida.



“Apesar de todas as circunstâncias e de tudo o que aconteceu nos últimos dias, eu posso dizer com muita alegria que eu sou uma futura mãe [...] isso não cancela a minha história, não apaga tudo o que eu construí ou tudo aquilo que eu representei”, disse.



Lara também afirmou que mantém orgulho e respeito pelo título que conquistou. Para ela, a gravidez representa o início de uma nova fase, e não o encerramento de sua trajetória.



A modelo disse ainda que ganhou uma nova razão para continuar aprendendo e buscando ser uma “melhor versão” de si mesma.