Vitória é a cidade mais competitiva do Brasil. Pela primeira vez, a capital do Espírito Santo chega ao topo do Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove Digital. A cidade subiu de posição ano a ano, saindo do 3º lugar em 2024 para o 2º lugar em 2025 e chegando ao 1º em 2026.
A liderança nacional de Vitória — que encerrou uma sequência de três anos de Florianópolis (SC) no topo do ranking — foi construída a partir do desempenho em áreas estratégicas. No estudo, composto por 65 indicadores organizados em 13 pilares essenciais à competitividade das cidades, a capital capixaba alcançou bons resultados em ao menos três deles: 1º lugar em Funcionamento da Máquina Pública, 3º lugar em Capital Humano e 5º lugar em Acesso à Saúde.
"A competitividade municipal não é resultado do acaso. Ela é construída quando boas políticas públicas se transformam em melhores serviços, mais oportunidades e maior qualidade de vida para a população”, afirma Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.
Além do Funcionamento da Máquina Pública, do Capital Humano e do Acesso à Saúde, os demais pilares que compõem o estudo são Sustentabilidade Fiscal, Qualidade da Saúde, Acesso à Educação, Qualidade da Educação, Segurança, Saneamento, Meio Ambiente, Inserção Econômica, Inovação e Dinamismo Econômico e Telecomunicações.
Com esse ranking, a CLP espera contribuir para o desenvolvimento econômico e social das cidades, oferecendo aos gestores públicos um instrumento para identificar boas práticas, comparar resultados e orientar políticas públicas capazes de melhorar a vida da população.
Esta é a sétima edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. O top 10 nacional, além de Vitória e Florianópolis, inclui Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Maringá (PR), Campinas (SP), Jaraguá do Sul (SC) e Barueri (SP).
Além da mudança na liderança, a edição deste ano registra um dos resultados mais emblemáticos da série histórica: Palmas (TO) alcançou a 13ª colocação, tornando-se o primeiro município das regiões Norte e Nordeste a figurar entre os 15 mais competitivos do país. Até então, a melhor colocação dessas regiões havia sido obtida por Recife (PE), que chegou ao 37º lugar em 2023.
Outra marca importante desta edição é o desempenho das capitais brasileiras. Além de Vitória (ES) ter assumido a liderança nacional, Porto Alegre (3º), Curitiba (4º), Rio de Janeiro (29º), Cuiabá (36º), Goiânia (68º), Teresina (90º), Aracaju (131º), Manaus (139º), São Luís (147º), Natal (157º) e Belém (168º) alcançaram suas melhores posições desde a criação do ranking, evidenciando avanços consistentes na competitividade urbana em diferentes regiões do país.
No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) consolidou-se como a cidade mais competitiva da região ao alcançar a 36ª colocação nacional, sua melhor posição histórica. A capital mato-grossense também se destacou nos pilares de Inserção Econômica (10º), Capital Humano (16º) e Inovação e Dinamismo Econômico (21º), figurando entre os melhores desempenhos do país.
A edição de 2026 foi marcada por fortes avanços em todas as regiões do país. No Norte, além do desempenho histórico de Palmas, Breves (PA) liderou nacionalmente o pilar Meio Ambiente, e Altamira (PA) registrou o maior crescimento do país nesse indicador. No Nordeste, Eusébio (CE) consolidou-se como o município mais competitivo da região, no 58º lugar, enquanto São Cristóvão (SE) protagonizou um dos maiores avanços do ranking geral.
No Centro-Oeste, Cuiabá assumiu a liderança regional e municípios como Rondonópolis (MT) e Três Lagoas (MS) registraram evoluções expressivas. Já o Sul segue concentrando algumas das cidades mais competitivas do Brasil, com quatro municípios entre os dez primeiros colocados, enquanto o Sudeste mantém sua liderança em diversos pilares estratégicos, impulsionado pelo desempenho de Vitória e de cidades paulistas.
“O ranking mostra que municípios de todas as regiões do país estão conseguindo avançar, cada um a partir de suas vocações e desafios. Mais do que apontar quem lidera, o estudo identifica experiências que podem inspirar gestores públicos de todo o Brasil a tomar decisões cada vez mais baseadas em evidências", reforça Tadeu Barros.
Ao todo, o ranking avalia 423 municípios com mais de 80 mil habitantes, incluindo cinco novas localidades nesta edição. São eles: Cratéus (CE), Goianira (GO), Horizonte (CE), Lagoa Santa (MG) e Tefé (AM).