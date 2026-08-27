Vitória é a cidade mais competitiva do Brasil pela primeira vez

A liderança nacional de Vitória — que encerrou uma sequência de três anos de Florianópolis (SC) no topo do ranking — foi construída a partir do desempenho em áreas estratégicas. No estudo, composto por 65 indicadores organizados em 13 pilares essenciais à competitividade das cidades, a capital capixaba alcançou bons resultados em ao menos três deles: 1º lugar em Funcionamento da Máquina Pública, 3º lugar em Capital Humano e 5º lugar em Acesso à Saúde.





"A competitividade municipal não é resultado do acaso. Ela é construída quando boas políticas públicas se transformam em melhores serviços, mais oportunidades e maior qualidade de vida para a população”, afirma Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.