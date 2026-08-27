Colibri Estudantes desafia universitários a criar campanha para a Sipolatti

O Festival Colibri 2026 abriu as inscrições para o Prêmio Colibri Estudantes, colocando universitários capixabas diante de um desafio real de mercado: criar uma campanha de branding digital para a Sipolatti. A competição é gratuita e propõe que os estudantes desenvolvam uma estratégia capaz de aumentar a lembrança e a conexão da marca com o público, tendo a mídia programática como parte obrigatória do plano.





Promovida pelo Sinapro-ES, a categoria é destinada a estudantes de Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Design, Design de Produto e Desenho Industrial de instituições de ensino superior do Espírito Santo. As equipes devem ser formadas por duplas, com um professor orientador, e terão de trabalhar com uma verba de mídia de R$ 500 mil, definida para garantir condições equivalentes entre os participantes.





O briefing propõe tirar a Sipolatti do território tradicional da comunicação varejista, baseado em produtos, preços e promoções, e trabalhar a marca a partir de uma pergunta: como fazer com que ela seja lembrada e reconhecida antes mesmo de surgir uma necessidade de compra? A estratégia deverá considerar diferentes ambientes digitais, como streaming, podcasts, games, aplicativos, TV conectada e telas digitais, além das redes sociais.





“Queremos que o estudante tenha a oportunidade de pensar como profissional, diante de um desafio verdadeiro de mercado. Não é apenas criar uma peça bonita, mas entender uma marca, identificar um público, encontrar um bom insight e construir uma estratégia para que aquela ideia chegue às pessoas. O Colibri também tem esse papel de aproximar a universidade do mercado e abrir espaço para os novos talentos que vão construir os próximos capítulos da nossa comunicação”, destaca Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES.





A organização também está levando o briefing para dentro das universidades capixabas, em encontros com estudantes e patrocinadores da categoria. Os trabalhos serão avaliados por criatividade e força da ideia (50%), aderência ao desafio e à marca (30%) e estratégia e uso da mídia (20%). Os cinco melhores formam o shortlist, com premiação em Ouro, Prata e Bronze. O primeiro colocado leva ainda a tradicional Estatueta Colibri.





As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 4 de setembro. O resultado será anunciado em 23 de setembro, durante o Colibri Summit.