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Inscrições abertas

Colibri Estudantes desafia universitários a criar campanha para a Sipolatti

Competição gratuita do Festival Colibri aproxima estudantes do mercado e coloca branding, mídia programática e estratégia no centro do desafio

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 11:40

Públicado em 

27 ago 2026 às 11:40
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini Mariana Perini
Lançamento do Festival Colibri 2025
Presidente do Sinapro, Alexandre Pedroni, durante o lançamento do Festival Colibri  Divulgação

O Festival Colibri 2026 abriu as inscrições para o Prêmio Colibri Estudantes, colocando universitários capixabas diante de um desafio real de mercado: criar uma campanha de branding digital para a Sipolatti. A competição é gratuita e propõe que os estudantes desenvolvam uma estratégia capaz de aumentar a lembrança e a conexão da marca com o público, tendo a mídia programática como parte obrigatória do plano.


Promovida pelo Sinapro-ES, a categoria é destinada a estudantes de Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Design, Design de Produto e Desenho Industrial de instituições de ensino superior do Espírito Santo. As equipes devem ser formadas por duplas, com um professor orientador, e terão de trabalhar com uma verba de mídia de R$ 500 mil, definida para garantir condições equivalentes entre os participantes.


O briefing propõe tirar a Sipolatti do território tradicional da comunicação varejista, baseado em produtos, preços e promoções, e trabalhar a marca a partir de uma pergunta: como fazer com que ela seja lembrada e reconhecida antes mesmo de surgir uma necessidade de compra? A estratégia deverá considerar diferentes ambientes digitais, como streaming, podcasts, games, aplicativos, TV conectada e telas digitais, além das redes sociais.


“Queremos que o estudante tenha a oportunidade de pensar como profissional, diante de um desafio verdadeiro de mercado. Não é apenas criar uma peça bonita, mas entender uma marca, identificar um público, encontrar um bom insight e construir uma estratégia para que aquela ideia chegue às pessoas. O Colibri também tem esse papel de aproximar a universidade do mercado e abrir espaço para os novos talentos que vão construir os próximos capítulos da nossa comunicação”, destaca Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES.


A organização também está levando o briefing para dentro das universidades capixabas, em encontros com estudantes e patrocinadores da categoria. Os trabalhos serão avaliados por criatividade e força da ideia (50%), aderência ao desafio e à marca (30%) e estratégia e uso da mídia (20%). Os cinco melhores formam o shortlist, com premiação em Ouro, Prata e Bronze. O primeiro colocado leva ainda a tradicional Estatueta Colibri.


As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 4 de setembro. O resultado será anunciado em 23 de setembro, durante o Colibri Summit.


[Negócios]

Feira Internacional do Café Conilon
Feira Internacional do Café Conilon Divulgação

 Feira Internacional do Café Conilon debate novos investimentos para o Norte do Estado


O café conilon segue como protagonista, mas a 2ª Feira Internacional do Café Conilon (FICC) chega a São Mateus com uma agenda mais ampla sobre os negócios que movimentam o Norte capixaba. De 8 a 10 de outubro, o evento reunirá representantes do agronegócio, comércio exterior, logística e setor produtivo para discutir oportunidades de desenvolvimento e competitividade da região.


A escolha de São Mateus reforça essa estratégia. Além de ser um dos principais polos de produção de conilon do Estado, o município concentra cerca de 35% da produção capixaba de pimenta-do-reino. A FICC pretende aproximar as duas cadeias de temas como tecnologia, qualidade, infraestrutura, acesso a mercados e agregação de valor.


Entre os participantes estarão o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), a Brazilian Spice Association (BSA) e a NOVA ES, Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo.


“Quando a feira chega a São Mateus, ela continua tendo o conilon como sua essência, mas passa a olhar de maneira ainda mais ampla para a economia que existe ao redor dele. Café e pimenta convivem na mesma região e têm desafios e oportunidades em comum. Queremos conectar essas cadeias e discutir o desenvolvimento do Norte e do Extremo Norte do Espírito Santo”, afirma Marcus Magalhães, curador da FICC.


A infraestrutura também entra no radar. São Mateus foi incluído neste ano no ParkLog ES, programa que integra diferentes modais e áreas produtivas para fortalecer a logística e atrair investimentos.


Outro destaque será a apresentação do projeto-piloto que testa o uso de gás natural na secagem do café conilon. A iniciativa recebeu investimento inicial de R$ 1 milhão e envolve ES Gás, CCCV, Ifes, JDE Peet’s e Base27. O projeto está sendo testado nesta safra em Linhares, com 9,4 mil sacas de café, avaliando custo, viabilidade industrial, sustentabilidade e qualidade.


A FICC terá entrada gratuita e será realizada em área anexa ao Sesc, em São Mateus.


Mariana Perini

Mariana Perini Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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