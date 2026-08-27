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ES tem mais de 80 candidatos milionários concorrendo nas Eleições 2026

Concorrentes no pleito do próximo dia 4 de outubro no Espírito Santo têm patrimônio de até R$ 32 milhões

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 12:10

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 ago 2026 às 12:10
Eleições 2026: candidatos tem patrimônio que superam R$ 1 milhão
Eleições 2026: candidatos tem patrimônio que superam R$ 1 milhão Arte AG

Dos 580 candidatos do Espírito Santo nas eleições do próximo dia 4 de outubro, 85 têm patrimônio que supera a cifra de R$ 1 milhão. Entre os milionários, a lista dos bens declarados à Justiça Eleitoral vai de R$ 1 milhão a R$ 32,6 milhões.


A soma de todos os patrimônios dos milionários ultrapassa R$ 352 milhões. Dos 85 candidatos, seis deles têm lista de bens acima de R$ 10 milhões. Outros nove têm entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões. As informações são de levantamento feito na Justiça Eleitoral.


No topo da lista com o maior patrimônio entre os candidatos capixabas está Rodrigo da Cozivip, que concorre a deputado estadual pelo MDB. Dos R$ 32.677.089,22 declarados pelo empresário à Justiça Eleitoral, os maiores valores são de participações societárias e capital social em empresas, que juntos somam R$ 21,7 milhões. Há na lista ainda aplicações e imóveis. 


Em segundo lugar, aparece o governador Ricardo Ferraço (MDB). Candidato à reeleição, o emedebista declarou patrimônio de R$ 27.668.789,55 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste ano. Do montante, a maior fatia é de aplicações e investimentos. Nessa categoria entram poupança, renda fixa, debêntures, Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), crédito privado e fundos imobiliários, que, no total, somam R$ 16,9 milhões.  


O empresário Eduardo Spadetto, conhecido como DuMotos, tem o terceiro maior patrimônio, que totaliza R$ 22.527.380,28. O candidato a deputado estadual pelo Democrata tem como maior fatia dos bens R$ 15,7 milhões de cotas de diversas empresas. Também há na lista imóveis e veículos, principalmente motocicletas.


Candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Marcos Garcia tem R$ 17,3 milhões declarados, sendo o quarto maior montante. A maior parte do seu patrimônio é composta de cotas em empresas, bem como lotes, lojas e apartamentos.


Confira abaixo a lista dos candidatos, com respectivo cargo e partido, que declararam ter mais de R$ 1 milhão de patrimônio. 

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