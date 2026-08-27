Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 27 de agosto de 2026

A Lua Crescente faz parte da primeira metade do ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias. Depois da Lua Nova, quando a face voltada para a Terra recebe pouca ou nenhuma luz solar direta, o satélite continua sua órbita ao redor do planeta. Aos poucos, uma área cada vez maior da parte iluminada passa a ficar voltada para nós, fazendo com que uma porção maior de sua superfície iluminada se torne visível da Terra.