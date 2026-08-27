Muito além da batata-doce cozida: 5 receitas proteicas para um almoço saudável

Com a ajuda de uma faca, descasque a batata-doce e corte-a em meia-lua. Distribua em uma assadeira e tempere com metade do azeite de oliva, sal e páprica defumada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, aqueça o restante do azeite de oliva em fogo médio e doure o alho. Acrescente o camarão e refogue até ficar rosado. Junte a abobrinha e a cebola-roxa e refogue até ficarem macias. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com salsinha. Desligue o fogo e sirva com a batata-doce.