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Em Campos

Mãe e filha são encontradas mortas no RJ; polícia aponta envenenamento

Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram os agentes do 8º BPM (Campos) para a ocorrência; o chegar na residência, os policiais encontraram Érika da Silva Marques, 25, e Gabrielly da Silva Fernandes, 6, mortas, deitadas na cama

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2026 às 15:03
Uma mulher e a filha foram encontradas mortas na terça-feira (25), dentro de casa, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.
Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram os agentes do 8º BPM (Campos) para a ocorrência na rua São Roberto, no bairro Penha. Ao chegar na residência, os policiais encontraram Érika da Silva Marques, 25, e Gabrielly da Silva Fernandes, 6, mortas, deitadas na cama.
O local foi isolado até a chegada da perícia, e o caso foi encaminhado à 134ª DP (Campos).
À reportagem, a assessoria da Polícia Civil informou que a investigação aponta para suicídio por envenenamento. A principal linha é a de que Érika tenha provocado a morte da filha antes de tirar a própria vida. A corporação não respondeu oficialmente em nota.
O pai de Maria Gabrielly, Marcos Fernandes, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo em homenagem à filha e fez um apelo para que o momento de dor da família seja respeitado. Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais, a menina aparece dentro de uma igreja, cantando.
"Sempre vou me orgulhar por ter você meu amor, tá doendo muito e sei que nunca vai parar de doer, mas teremos sempre boas lembranças e momentos juntos. Vai ser sempre a minha princesa", escreveu.
A Escola Municipal José do Patrocínio, onde Maria Gabrielly estudava, também divulgou uma nota de pesar pela morte da aluna e da mãe. A unidade anunciou que não haveria aula nesta quarta-feira (26) e que as atividades serão retomadas normalmente na quinta (27).
Onde buscar ajuda
A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa com pensamento suicida busque qualquer serviço médico disponível
NPV (Núcleo de Prevenção à Violência)
Os NPVs são constituídos por ao menos quatro profissionais dentro das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e de outros equipamentos da rede municipal. Para acolher e resguardar as vítimas, os núcleos atuam em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Pronto-socorro psiquiátrico
Ideação suicida é emergência médica. Caso pense em tirar a própria vida, procure um hospital psiquiátrico e verifique se ele tem pronto-socorro. Na cidade de São Paulo, há opções como o Pronto Socorro Municipal Prof. João Catarin Mezomo, o Caism (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya.
Mapa da saúde mental
O site, do Instituto Vita Alere, mapeia serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo território nacional, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos, além de ações voluntárias realizadas por ONGs e instituições filantrópicas, entre outros. Também oferece cartilhas com orientações em saúde mental.
Centro de Valorização da Vida (CVV)
Voluntários atendem ligações gratuitas 24 h por dia no número 188, por chat, via email ou diretamente em um posto de atendimento físico.

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