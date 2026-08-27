Mais energia pela manhã: estes hábitos nos primeiros 30 minutos do dia ajudam a ter mais disposição

Nos primeiros minutos após o despertar, o organismo já está trabalhando para fazer essa mudança. Um dos principais processos é o aumento do cortisol, hormônio que participa da resposta do corpo ao estresse e ajuda na regulação da energia e do estado de alerta. Esse aumento, conhecido como Cortisol Awakening Response (CAR), acontece principalmente nos primeiros 30 a 45 minutos após acordar.