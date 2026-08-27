“Para formar uma memória, primeiro precisamos prestar atenção naquela informação”, afirma Carolina Fernandes

Pode. Para formar uma memória, primeiro precisamos prestar atenção naquela informação. Se estou estudando e, ao mesmo tempo, olhando mensagens, redes sociais ou notificações, minha atenção é constantemente interrompida.





Muitas vezes temos a sensação de que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o cérebro está, na verdade, alternando rapidamente a atenção entre as tarefas. E cada troca tem um custo.





Então, quanto mais fragmentada estiver a nossa atenção, mais superficial pode ser o processamento daquela informação e mais difícil pode ser lembrá-la depois.