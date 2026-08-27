Quer deixar a salada de batata mais leve? Veja como usar iogurte no lugar da maionese

A tradicional salada de batata pode ganhar um toque mais leve e saboroso com uma substituição simples: usar iogurte no lugar da maionese. Além de proporcionar cremosidade ao prato, o ingrediente combina muito bem com temperos, ervas e especiarias, criando um molho fresco e cheio de sabor. Dessa forma, é possível variar a receita clássica sem abrir mão da textura cremosa tão apreciada. Veja abaixo a receita!