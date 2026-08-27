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Gastronomia

Quer deixar a salada de batata mais leve? Veja como usar iogurte no lugar da maionese

O ingrediente ajuda a manter a textura característica do prato, mas acrescenta um toque de frescor e uma leve acidez
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 17:54

Salada de batata com molho de iogurte (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Salada de batata com molho de iogurte Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A tradicional salada de batata pode ganhar um toque mais leve e saboroso com uma substituição simples: usar iogurte no lugar da maionese. Além de proporcionar cremosidade ao prato, o ingrediente combina muito bem com temperos, ervas e especiarias, criando um molho fresco e cheio de sabor. Dessa forma, é possível variar a receita clássica sem abrir mão da textura cremosa tão apreciada. Veja abaixo a receita!

Salada de batata com molho de iogurte

Ingredientes

  • 1 kg de batata
  • 170 g de iogurte natural
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de chá de mel
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 dente de alho
  • 1 colher de chá de molho de soja
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã a gosto
  • Água

Modo de preparo

Descasque as batatas , corte-as em pedaços médios e coloque em uma panela com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias, mas ainda firmes o suficiente para não desmancharem. Escorra bem e deixe esfriar.

Descasque o alho, retire o miolo e pique-o bem. Pique as folhas de hortelã, reservando-as para o final. Em uma tigela, coloque a mostarda e o mel e misture. Acrescente o suco de limão e mexa até obter uma mistura homogênea. Adicione o azeite aos poucos, mexendo continuamente para ajudar a emulsificar o molho. Junte o alho picado, o molho de soja e a pimenta-do-reino.

Por último, acrescente o iogurte natural e misture delicadamente até formar um molho cremoso e uniforme. Prove e, se necessário, ajuste o sal ou acrescente um pouco mais de molho de soja. Finalize com a hortelã picada.

Coloque as batatas já frias em uma saladeira, despeje o molho de iogurte por cima e misture delicadamente até que todos os pedaços estejam envolvidos. Sirva em seguida ou mantenha na geladeira até o momento de servir.

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