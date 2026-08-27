Pesquisa Quaest: as boas e más notícias para Ricardo, Pazolini e Helder

Helder, por sua vez, estagnou.





Tinha 11% em julho e tem 10%.





Ficar parado, neste caso, é uma notícia negativa. O petista não largou na dianteira nem entre os favoritos.





Precisaria crescer para mostrar que tem viabilidade ou chances reais de ir para o segundo turno. Até agora, não é o caso.





SEGUNDO TURNO





O mais provável, de acordo com os dados da Quaest, é que a eleição seja decidida em dois turnos e que a segunda etapa do pleito seja disputada entre Ricardo e Pazolini.





Hoje, Ricardo venceria o ex-prefeito no segundo turno por 45% a 35%.





Mais uma boa notícia para o emedebista.





APOIO DO PL NÃO AUMENTOU REJEIÇÃO DE PAZOLINI





Mas há mais um ponto positivo para Pazolini ou ao menos a ausência de um ponto negativo.





Quando o ex-prefeito declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida pela Presidência da República e, principalmente, quando se aliou formalmente ao PL do senador Magno Malta, muito especulou-se sobre a possibilidade de isso aumentar a rejeição ao republicano.





A pesquisa de julho foi às ruas poucos dias antes de Pazolini fazer a declaração pró-Flávio.





O levantamento atual é o primeiro a captar o impacto desse apoio e da coligação com o PL.





E a rejeição a Pazolini não aumentou significativamente.









PARA ALÉM DOS NÚMEROS





Pesquisa é uma foto do momento, não uma previsão do futuro. De forma que nada garante que no dia 4 de outubro o resultado das urnas vai ser igual ao que a Quaest mostra nesta quinta.





A campanha é curta. Faltam 38 dias para a hora da verdade.





O movimento de redução da desvantagem de Pazolini para Ricardo é relevante para o ex-prefeito. Mas não vai ser suficiente se não for ampliado.





O governador está no poder, tem a máquina na mão e o apoio da maioria dos prefeitos e lideranças políticas do interior e da Grande Vitória.





Pazolini tem o recall e a vitrine da Prefeitura de Vitória.





Ricardo prefere não entrar em "brigalhada ideológica". O ex-prefeito abraçou o bolsonarismo.





Em breve, saberemos quem adotou a melhor estratégia.



