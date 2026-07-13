Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

Temos o sentimento de estar onde sempre estivemos. Temos o pré-candidato à Presidência da República bem estabelecido, bem fincado, Flávio Bolsonaro
Lorenzo Pazolini (Republicanos) Ex-prefeito de Vitória
+ colunas de Letícia Gonçalves
Publicado em 13 de Julho de 2026 às 12:49
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Temos o sentimento de estar onde sempre estivemos. Temos o pré-candidato à Presidência da República bem estabelecido, bem fincado, Flávio Bolsonaro
Lorenzo Pazolini (Republicanos) Ex-prefeito de Vitória
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