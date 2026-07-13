Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

A afirmação foi feita durante entrevista à Auriverde Brasil, uma rádio de Bauru (SP) cujo slogan é "A voz da direita".





Esta foi a primeira vez que Pazolini manifestou publicamente apoio a um candidato ou pré-candidato à Presidência, num claro aceno ao PL local.





O Republicanos busca o apoio do partido dos Bolsonaro na corrida pelo Palácio Anchieta.





"Temos trabalhado junto ao Republicanos nacional para essa convergência da direita", afirmou ainda o ex-prefeito de Vitória.









A entrevista do ex-prefeito ocorreu após pedido feito pelo senador Magno Malta, presidente estadual do PL, aos apresentadores.





Magno foi anunciado pelo entrevistador como quem abriu as portas e levou "o cartão de visita" de Pazolini para a rádio.





Numa espécie de conversa amigável com eleitores de direita, que é o público do canal, o ex-prefeito de Vitória também criticou as prisões e condenações dos acusados de participar da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023.