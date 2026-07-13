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Letícia Gonçalves

Eleições 2026: Lorenzo Pazolini declara apoio a Flávio Bolsonaro

Ex-prefeito de Vitória busca aliança com o PL na corrida pelo governo do Espírito Santo

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 12:49

Públicado em 

13 jul 2026 às 12:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini durante entrevista ao canal Alriverde no YouTube Foto: Auriverde Brasil/YouTube
O ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao governo do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos) declarou nesta segunda-feira (13) apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República.

Temos o sentimento de estar onde sempre estivemos. Temos o pré-candidato à Presidência da República bem estabelecido, bem fincado, Flávio Bolsonaro

Lorenzo Pazolini (Republicanos) Ex-prefeito de Vitória

A afirmação foi feita durante entrevista à Auriverde Brasil, uma rádio de Bauru (SP) cujo slogan é "A voz da direita".

Esta foi a primeira vez que Pazolini manifestou publicamente apoio a um candidato ou pré-candidato à Presidência, num claro aceno ao PL local.

O Republicanos busca o apoio do partido dos Bolsonaro na corrida pelo Palácio Anchieta.

"Temos trabalhado junto ao Republicanos nacional para essa convergência da direita", afirmou ainda o ex-prefeito de Vitória.

Pazolini está, na prática, mais bolsonarista que o próprio partido, uma vez que o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou em nota oficial que não selou apoio a Flávio. A tendência é que a sigla fique neutra.

A entrevista do ex-prefeito ocorreu após pedido feito pelo senador Magno Malta, presidente estadual do PL, aos apresentadores. 

Magno foi anunciado pelo entrevistador como quem abriu as portas e levou "o cartão de visita" de Pazolini para a rádio.

Numa espécie de conversa amigável com eleitores de direita, que é o público do canal, o ex-prefeito de Vitória também criticou as prisões e condenações dos acusados de participar da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023.

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De acordo com ele, as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal são desproporcionais, "aviltam o direito à liberdade" e causam "revolta" nos brasileiros.

O ex-prefeito ainda afirmou que pretende fazer "o primeiro governo de direita" da história do Espírito Santo. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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