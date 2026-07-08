O nome que o PCdoB quer emplacar como vice de Helder Salomão





O PCdoB indicou o presidente estadual do próprio partido, Neio Lúcio Fraga Pereira, para ser vice do candidato do PT ao governo do Espírito Santo, o deputado federal Helder Salomão. O nome do comunista não foi sacramentado como o escolhido para o posto. A indicação ocorreu nesta quarta-feira (08) por meio de um comunicado enviado a lideranças petistas, mas o diálogo entre os dois partidos, especificamente sobre esse assunto, ainda está por vir.





Outra opção para encaixar Neio Pereira é a suplência do senador Fabiano Contarato (PT), que disputa a reeleição.





"A decisão expressa o entendimento de que o PCdoB deve contribuir com o processo eleitoral a partir de uma trajetória ligada à defesa da saúde pública, da valorização dos trabalhadores, da democracia, dos direitos sociais e de um projeto de desenvolvimento para o Espírito Santo, vinculado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento", diz nota oficial enviada pelo PCdoB.





Neio é médico de família e comunidade, veio do Rio Grande do Sul para o Espírito Santo em 2019 a convite do então governador Renato Casagrande (PSB). Foi diretor-geral do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e o primeiro presidente da Fundação Estadual de Inovação em Saúde – INOVA Capixaba.



O PCdoB faz parte da federação Brasil da Esperança, junto com PT e PV. E estava representado no evento realizado no último sábado (4) em Cariacica, quando houve o lançamento oficial das pré-candidaturas de Helder e Contarato.





PT, PV e PCdoB, entretanto, não são os únicos no entorno dos dois candidatos petistas. O PSOL também já demonstrou apoio, mas este faz parte de outra federação, ao lado da Rede.





Como a reportagem de A Gazeta mostrou , Rede e PSOL vivem um racha interno. Os psolistas defendem o alinhamento com o PT nas eleições de 2026 no Espírito Santo. A Rede, por sua vez, pende para o palanque do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.



