AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Secretário de Saúde de Colatina agora comanda também ... a Cultura

Prefeito Renzo Vasconcelos colocou Dr. Raul para responder pelas duas pastas ao mesmo tempo

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 16:46

Públicado em 

30 jun 2026 às 16:46
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeitura de Colatina Brunela Alves

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), promoveu uma minirreforma administrativa em novembro de 2025, quando trocou o comando de cinco secretarias. Agora, entretanto, uma mudança pontual chama mais a atenção. 


Após a saída da então secretária de Cultura, Loressa Campostrini, do cargo, Renzo escalou o titular da pasta de Saúde, Raul Amicci, para assumir a função dela.

Dr. Raul agora responde pelas duas pastas.


As áreas de Saúde e Cultura, evidentemente, não guardam muita semelhança entre si. 


A coluna questionou a prefeitura sobre as qualificações do secretário, que é médico, para administrar a Cultura.


"O secretário Raul Amicci é um quadro de grande confiança do governo e terá consigo, pelo tempo que for necessário estar no acúmulo da cadeira da Cultura, uma equipe técnica capaz de lhe dar segurança para continuidade das ações e planejamento do aniversário de 105 anos de Colatina", respondeu o município, em nota.


Veja Também 

Imagem de destaque

Prefeitura de Colatina tem aval para criar 83 cargos comissionados

Imagem de destaque

Câmara de Colatina aprova tíquete extra de R$ 1.400 para vereadores e servidores

Dr. Raul, ainda de acordo com a prefeitura, não vai receber nenhum valor a mais por acumular a outra pasta. Não especificou, porém, por quanto tempo o médico vai ocupar os dois cargos ao mesmo tempo.


"Para efeito de comparação, hoje, o titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estevão Bravin, também responde, nos mesmos moldes, pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, sem vencimentos extras", diz a nota.


O salário de um secretário municipal em Colatina é de R$ 14.300,00 brutos.


Leia a nota da Prefeitura de Colatina

A ex-secretária Loressa Campostrini é professora, servidora de carreira da Prefeitura de Colatina. Deixou a titularidade da Secretaria de Cultura e Turismo após cumprir uma importante missão, tendo entregue à cidade números relevantes de crescimento de público e receita no aniversário de Colatina em 2025, quando a arrecadação da cidade saltou da média de R$ 37 milhões para R$ 57 milhões (dado de agosto/2025) e excelentes parcerias com entidades do setor cultural. Ela segue na gestão, agora como assessora técnica da Secretaria de Governo.


O secretário Raul Amicci é um quadro de grande confiança do governo e terá consigo, pelo tempo que for necessário estar no acúmulo da cadeira da Cultura, uma equipe técnica capaz de lhe dar segurança para continuidade das ações e planejamento do aniversário de 105 anos de Colatina.


Ele não receberá nenhum tipo de benefício extra pelo acúmulo de duas cadeiras, dando continuidade ao nosso entendimento de que devem prevalecer os princípios da economicidade e eficiência na gestão pública. Para efeito de comparação, hoje, o titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estevão Bravin, também responde, nos mesmos moldes, pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, sem vencimentos extras.

+ colunas de Letícia Gonçalves

O que o partido de Pazolini quer para apoiar Flávio Bolsonaro

Juiz do ES punido com aposentadoria pode ser impedido de advogar

Prefeita de Vitória veta projeto que proibia menores em eventos LGBT

CNJ confirma decisão contra desembargadora do ES que atacou colegas no WhatsApp

União Brasil declara apoio a Rose de Freitas na corrida pelo Senado

Contarato defende Jaques Wagner após operação da PF: "Confiança na sua retidão moral"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Renzo Vasconcelos Prefeitura de Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Área próxima a porto e profissionalismo: GWM aponta motivos para instalar fábrica no ES
Imagem de destaque
Homem é esfaqueado e preso após agredir mulher em Marilândia
Imagem de destaque
Julho literário: 10 livros para devorar no mês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados