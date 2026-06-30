Secretário de Saúde de Colatina agora comanda também ... a Cultura

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), promoveu uma minirreforma administrativa em novembro de 2025, quando trocou o comando de cinco secretarias. Agora, entretanto, uma mudança pontual chama mais a atenção.
Após a saída da então secretária de Cultura, Loressa Campostrini, do cargo, Renzo escalou o titular da pasta de Saúde, Raul Amicci, para assumir a função dela.
Dr. Raul agora responde pelas duas pastas.
As áreas de Saúde e Cultura, evidentemente, não guardam muita semelhança entre si.
A coluna questionou a prefeitura sobre as qualificações do secretário, que é médico, para administrar a Cultura.
"O secretário Raul Amicci é um quadro de grande confiança do governo e terá consigo, pelo tempo que for necessário estar no acúmulo da cadeira da Cultura, uma equipe técnica capaz de lhe dar segurança para continuidade das ações e planejamento do aniversário de 105 anos de Colatina", respondeu o município, em nota.
Dr. Raul, ainda de acordo com a prefeitura, não vai receber nenhum valor a mais por acumular a outra pasta. Não especificou, porém, por quanto tempo o médico vai ocupar os dois cargos ao mesmo tempo.
"Para efeito de comparação, hoje, o titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estevão Bravin, também responde, nos mesmos moldes, pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, sem vencimentos extras", diz a nota.
O salário de um secretário municipal em Colatina é de R$ 14.300,00 brutos.
Leia a nota da Prefeitura de Colatina
A ex-secretária Loressa Campostrini é professora, servidora de carreira da Prefeitura de Colatina. Deixou a titularidade da Secretaria de Cultura e Turismo após cumprir uma importante missão, tendo entregue à cidade números relevantes de crescimento de público e receita no aniversário de Colatina em 2025, quando a arrecadação da cidade saltou da média de R$ 37 milhões para R$ 57 milhões (dado de agosto/2025) e excelentes parcerias com entidades do setor cultural. Ela segue na gestão, agora como assessora técnica da Secretaria de Governo.
O secretário Raul Amicci é um quadro de grande confiança do governo e terá consigo, pelo tempo que for necessário estar no acúmulo da cadeira da Cultura, uma equipe técnica capaz de lhe dar segurança para continuidade das ações e planejamento do aniversário de 105 anos de Colatina.
Ele não receberá nenhum tipo de benefício extra pelo acúmulo de duas cadeiras, dando continuidade ao nosso entendimento de que devem prevalecer os princípios da economicidade e eficiência na gestão pública. Para efeito de comparação, hoje, o titular da pasta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Estevão Bravin, também responde, nos mesmos moldes, pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, sem vencimentos extras.
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