Secretário de Saúde de Colatina agora comanda também ... a Cultura

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), promoveu uma minirreforma administrativa em novembro de 2025, quando trocou o comando de cinco secretarias. Agora, entretanto, uma mudança pontual chama mais a atenção.





Após a saída da então secretária de Cultura, Loressa Campostrini, do cargo, Renzo escalou o titular da pasta de Saúde, Raul Amicci, para assumir a função dela.

Dr. Raul agora responde pelas duas pastas.





As áreas de Saúde e Cultura, evidentemente, não guardam muita semelhança entre si.





A coluna questionou a prefeitura sobre as qualificações do secretário, que é médico, para administrar a Cultura.





"O secretário Raul Amicci é um quadro de grande confiança do governo e terá consigo, pelo tempo que for necessário estar no acúmulo da cadeira da Cultura, uma equipe técnica capaz de lhe dar segurança para continuidade das ações e planejamento do aniversário de 105 anos de Colatina", respondeu o município, em nota.



