Câmara de Colatina aprova tíquete extra de R$ 1.400 para vereadores e servidores

A Casa de Leis também aprovou a concessão de um bônus de R$ 3,2 mil para os servidores no final do ano; impacto financeiro passa de R$ 262 mil

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:05

Câmara de Colatina aprovou auxílio-alimentação extraordinário e bonificação a servidores Crédito: Hériklis Douglas / TV Gazeta Noroeste

Os vereadores da Câmara de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, aprovaram projeto que concede a eles mesmos e, também aos servidores da Casa de Leis, auxílio-alimentação extraordinário no mês de dezembro. Vale destacar que os parlamentares e funcionários já recebem tíquete, que atualmente tem valor fixado em R$ 1.463,66.

Na mesma sessão, os vereadores aprovaram o pagamento de bonificação de final de ano aos servidores, no valor de R$ 3,2 mil. O abono já deverá repercutir no contracheque de novembro. Ambos os projetos proíbem a concessão do bônus e do tíquete extra a servidores aposentados, pensionistas e licenciados sem vencimentos. Os dois textos foram apreciados em regime de urgência, em sessão do último dia 20.

Para analisar o pagamento do auxílio-alimentação extraordinário, havia 15 vereadores presentes à sessão: 9 foram favoráveis, 2 contrários e 3 se abstiveram. Na pauta seguinte, para a concessão do abono, havia uma parlamentar a menos durante a apreciação da proposta, mas a votação ficou igual para aprovação e abstenção. Só um votou contra. Para essas matérias, o presidente não vota.

O impacto financeiro da concessão do abono aos 82 servidores da Câmara está estimado em R$ 262,4 mil, conforme documento anexado ao projeto. O Legislativo, no entanto, não informa a repercussão financeira do auxílio-alimentação extraordinário.

As duas propostas são citadas pela presidência da Câmara como forma de valorização os servidores da Casa de Leis e reconhecimento do trabalho prestado por eles. Ao justificar especificamente a criação do auxílio extraordinário, a presidência frisa que "trata-se de verba alimentar destinada ao bem-estar, à saúde e à manutenção do servidor público, propiciando-lhe meios de se alimentar de forma adequada".

