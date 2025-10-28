Poder Legislativo

Cidade do ES pode ter 'intervalo bíblico' nas escolas

Projeto de lei apresentado na Câmara de Viana pretende criar um momento para leitura da Bíblia e orações na rede municipal de educação

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:04

Câmara de Viana: proposta destaca o fortalecimento de valores morais cristãos Crédito: Divulgação

Um projeto apresentado na Câmara de Vereadores de Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, pretende criar o "intervalo bíblico" na rede municipal de educação. Caso a proposta seja aprovada, e em seguida se torne lei, as unidades de ensino da cidade poderão usar esses momentos para a leitura da Bíblia, reflexão, meditação e oração.

Conforme descrito no projeto, os intervalos servirão para "compartilhamento de experiências de fé pessoais, conduzidos de forma voluntária pelos próprios estudantes ou por representantes por eles convidados".



Na proposta, de autoria do vereador Wesley Pereira Pires (PL), ainda é pontuado que as escolas poderão disponibilizar espaço próprio para a realização da atividade. O projeto frisa que os estudantes deverão respeitar o tempo de início e finalização do intervalo.

Já no caso de convite de representante religioso por parte dos estudantes, o acesso pelo indivíduo ao ambiente escolar deverá respeitar o disposto na legislação e normativas administrativas vigentes.

Por fim, o projeto ressalta que a participação no “Intervalo Bíblico” é voluntária e espontânea, "garantindo-se o pleno exercício da liberdade religiosa.

"Ao assegurar a realização do “Intervalo Bíblico”, o município promove a paz, o fortalecimento de valores morais cristãos e familiares e o respeito às convicções individuais dos estudantes, sem qualquer imposição", afirma Wesley Pereira na justificativa do projeto protocolado na Câmara no início do mês e lido em plenário no último dia 16. A matéria agora aguarda parecer da procuradoria do Legislativo municipal.

