Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais cadeiras

Câmara de Viana aprova aumento no número de vereadores

Matéria foi aprovada em segundo turno e, para virar lei, só precisa ser promulgada pela mesa diretora

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 15:01

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

06 abr 2023 às 15:01
Câmara de Viana
Câmara de Viana: candidatos vão concorrer a duas vagas a mais na Casa nas eleições de 2024 Crédito: Divulgação
Câmara de Viana aprova aumento no número de vereadores
Câmara de Viana aprovou por unanimidade em segundo turno o aumento do número de vereadores de 11 para 13. Para virar lei, a proposta só precisa ser promulgada pela mesa diretora da Casa. A aprovação significa que já nas eleições de 2024, os candidatos vão concorrer a duas vagas a mais.
A aprovação em primeiro turno aconteceu em 15 de março, também com voto sim dos 10 vereadores presentes naquela ocasião. A Proposta de Emenda à Lei Orgânica de Viana 01/2023 não consta no site da Câmara, mas pode ser acessada abaixo.

Arquivos & Anexos

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023 de Viana

Documento foi obtido por A Gazeta
Tamanho do arquivo: 412kb
Baixar
O documento não traz estudo de impacto orçamentário, ou seja, quanto custará para os cofres da Câmara aumentar o número de vereadores.
Para ser aprovado, o texto precisava ter voto favorável de ao menos dois terços dos vereadores, o equivalente a oito parlamentares. E, no caso de apreciação de Proposta de Emenda à Lei Orgânica, o presidente da Câmara, Joilson Broedel (Podemos), também vota.
A justificativa da proposta, assinada por todos os vereadores, destaca que as regras previstas na Constituição Federal permitem que o Legislativo do município tenha até 17 vereadores, uma vez que Viana tem mais de 80 mil moradores. Por conta disso, decidiram propor a ampliação do número de cadeiras, mas deixando em 13, abaixo do limite constitucional.
A Câmara de Viana já teve 15 vereadores, mas, em 2011, esse número foi alterado para 11.

Veja Também

Câmara de cidade do ES vai pagar abono de acordo com número de doses de vacina

Câmara de Viana aprova aumento de salário de prefeito e vereadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana Câmara de Viana Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados