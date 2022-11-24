O abono natalino pago a servidores da Câmara de Viana, cidade da Região Metropolitana, vai ser definido de acordo com o número de doses da vacina contra a Covid-19 marcadas no cartão de vacina do servidor. O valor do benefício pode chegar até R$ 1 mil.
A medida vem num momento em que os casos da Covid-19 voltam a crescer no Espírito Santo com a nova variante da Ômicron e, segundo o presidente da Câmara, o vereador Joilson Broedel (Podemos), foi adotada considerando o crescimento nos casos da doença e as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre a necessidade de reforço da vacinação com a quarta dose.
"Entendemos a importância da vacinação para evitar o surgimento de novas variantes e que ainda medidas restritivas sejam adotadas para o controle da doença. Por isso, como forma de incentivar nossos servidores a buscarem os equipamentos de saúde e completarem o ciclo vacinal, iremos adotar esse critério para o pagamento do abono que normalmente é concedido aos servidores", disse.
Câmara de cidade do ES vai pagar abono de acordo com número de doses de vacina
Como será definido o valor
A cada dose, limitando-se a quatro doses, será concedido o valor de R$ 250, sendo, consequentemente, limitado a R$ 1 mil o tíquete alimentação especial, por servidor.
O comprovante de vacinação para que o pagamento seja efetuado deverá ser entregue até as 17h do dia 29 de novembro, na Secretaria de Recursos Humanos da Câmara. Só serão aceitos documentos emitidos pelo site Conecte-SUS, segundo informou a Câmara.