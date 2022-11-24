Câmara de Viana Crédito: Divulgação

O abono natalino pago a servidores da Câmara de Viana, cidade da Região Metropolitana, vai ser definido de acordo com o número de doses da vacina contra a Covid-19 marcadas no cartão de vacina do servidor. O valor do benefício pode chegar até R$ 1 mil.

A medida vem num momento em que os casos da Covid-19 voltam a crescer no Espírito Santo com a nova variante da Ômicron e, segundo o presidente da Câmara, o vereador Joilson Broedel (Podemos), foi adotada considerando o crescimento nos casos da doença e as orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre a necessidade de reforço da vacinação com a quarta dose.

"Entendemos a importância da vacinação para evitar o surgimento de novas variantes e que ainda medidas restritivas sejam adotadas para o controle da doença. Por isso, como forma de incentivar nossos servidores a buscarem os equipamentos de saúde e completarem o ciclo vacinal, iremos adotar esse critério para o pagamento do abono que normalmente é concedido aos servidores", disse.

Your browser does not support the audio element. Câmara de cidade do ES vai pagar abono de acordo com número de doses de vacina

Como será definido o valor

A cada dose, limitando-se a quatro doses, será concedido o valor de R$ 250, sendo, consequentemente, limitado a R$ 1 mil o tíquete alimentação especial, por servidor.