Casagrande confirma abono de Natal para servidores com valor a definir

O valor ainda não foi definido, mas o martelo sobre a cifra deve ser batido ainda nesta semana. “Vai (ter abono), vai ser pago. O valor vou definir essa semana”, respondeu o governador, ao ser questionado por A Gazeta.

O último abono pago pelo Estado para todos os servidores do Executivo estadual foi em 2018, durante a gestão de Paulo Hartung (sem partido), com um valor de R$ 1,5 mil. A quantia caiu na conta do funcionalismo no dia 22 de dezembro daquele ano, tanto para servidores da ativa quanto para aposentados. O impacto financeiro foi de R$ 135 milhões.