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Casagrande confirma abono de Natal para servidores com valor a definir

Último abono natalino pago aos servidores foi em 2018, com valor de R$ 1,5 mil. Impacto na época foi de R$ 135 milhões. Valor de 2022 deve ser definido nesta semana
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

21 nov 2022 às 10:14

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 10:14

Governador Renato Casagrande no Pedra Azul Summit
Governador Renato Casagrande discursa durante o Pedra Azul Summit Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou na manhã desta segunda-feira (21) que vai conceder abono de Natal para os servidores estaduais. Após a vitória no segundo turno das eleições para o governo estadual, no final de outubro, o socialista já havia sinalizado para esta possibilidade, mas disse que avaliaria a situação fiscal antes da concessão.
O valor ainda não foi definido, mas o martelo sobre a cifra deve ser batido ainda nesta semana. “Vai (ter abono), vai ser pago. O valor vou definir essa semana”, respondeu o governador, ao ser questionado por A Gazeta.
O último abono pago pelo Estado para todos os servidores do Executivo estadual foi em 2018, durante a gestão de Paulo Hartung (sem partido), com um valor de R$ 1,5 mil. A quantia caiu na conta do funcionalismo no dia 22 de dezembro daquele ano, tanto para servidores da ativa quanto para aposentados. O impacto financeiro foi de R$ 135 milhões.
O Estado conta, atualmente, com cerca de 90 mil servidores.

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