Governos terão de aprender a lidar com uma nova direita, avaliam especialistas

Natuza Nery, João Gualberto e Jairo Nicolau participaram de painel no Pedra Azul Summit Crédito: Fernando Madeira

O perfil dos partidos considerados como de direita mudou ao longo dos anos e abrir frentes de diálogo com os políticos desse grupo eleitos nas eleições de 2022 será um dos principais desafios dos governantes que vão comandar o Brasil e os Estados, especialmente o Espírito Santo, a partir de 2023.

Rede Gazeta Pedra Azul Summit 2022, nesta sexta-feira (18). A análise foi feita pelos cientistas políticos Jairo Nicolau e João Gualberto e pela jornalista da GloboNews Natuza Nery no painel “O que esperar da nova composição de forças no Brasil e nos Estados”, durante o evento daPedra Azul Summit 2022, nesta sexta-feira (18).

Nicolau, que é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista em sistemas eleitorais, ressaltou que, mesmo sem saber definir claramente o que é ser de direita, muitas pessoas se autodefinem assim no Brasil atualmente. Para ele, isso mostra que o Brasil mudou, pois até poucos anos atrás as pessoas preferiam se dizer de centro.

Jairo Nicolau analisou o novo contexto político no Brasil, durante o Pedra Azul Summit 2022 Crédito: Fernando Madeira

Em contraposição, os eleitos pelo PT e partidos aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), somam 24% das cadeiras no Congresso a partir de 2023.

Natuza Nery falou sobre bastidores da política nacional Crédito: Fernando Madeira

“Houve uma inflexão da direita no Brasil . Tem muita incerteza (sobre o futuro) e o desafio é olhar para a direita brasil eira. E para pensar o Brasil é preciso pensar o Brasil na chave do conservadorismo de várias matizes que domina o Congresso e vai ter uma relação muito diferente (com o governo) da que a direita antiga tinha, aquela colaboracionista, boa praça, que ainda tem alguns por aí com essa visão”, sintetizou o professor da FGV.

Natuza salientou ainda que há mais um desafio a ser enfrentado pelos próximos governos, decorrente não da polarização, pois ela sempre existiu nas eleições brasil eiras, mas da “forte radicalização” ocorrida desde as eleições de 2018, que levou familiares a pararem de se falar e pessoas a desfazerem amizades. “O componente ódio entrou muito pesado na agenda da política , mas também na agenda pessoal e familiar”, completou.

No ES, direita também ganhou força

Ao analisar o cenário pós-eleição, João Gualberto também concordou com os demais painelistas e destacou que o fato novo é que há uma direita conservadora no Brasil que tem identidade, se define como direita e vota como direita, tem orgulho de dizer que é da direita conservadora.

Na avaliação dele, alguns marcos que unem essa direita são: não acredita em pesquisa, em urnas eletrônicas e no Supremo Tribunal Federal (STF), e tem uma defesa da família que é heteronormativa, entre outras coisas.

João Gualberto analisa os desafios na pós-eleição estadual Crédito: Fernando Madeira

Ele citou como exemplos três eleitos pelo PL: o senador eleito Magno Malta, o deputado federal eleito Gilvan da Federal e o deputado estadual reeleito Capitão Assumção.

Por outro lado, o Espírito Santo tem uma situação peculiar em relação ao governo do Estado, pois a disputa chegou ao segundo turno impulsionada pela força da direita bolsonarista, mas o governador Renato Casagrande (PSB) conseguiu se reeleger, apesar de concorrer contra o candidato de Bolsonaro, Carlos Manato (PL).

O cientista político atribuiu a vitória de Casagrande à estratégia de montar uma chapa que une direita e esquerda - ele teve apoios de 11 legendas que vão do PT ao PP - e de, no segundo turno, ter seus aliados pedindo votos para ele e para Bolsonaro ao mesmo tempo, que ficou conhecido com o voto CasaNaro

Ao mesmo tempo que garantiu a sua vitória, essa união também pode ser um desafio para Casagrande no seu terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta, segundo avalia João Gualberto, já que a próxima gestão terá uma textura diferente dos dois mandatos anteriores.

Isso porque, além de eleger representantes do bolsonarismo com ampla votação, os eleitores capixabas também deram a maior votação para a Câmara dos Deputados ao petista Helder Salomão e colocaram entre os mais votados para a Assembleia Legislativa o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) e a vereadora da Capital Camila Valadão (Psol).