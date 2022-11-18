Brasil 2023-2026 pauta primeiro dia do Pedra Azul Summit

Natuza Nery, João Gualberto e Jairo Nicolau debatem as perspactivas do próximo governo Crédito: Fernando Madeira

Depois do raio-X que saiu das urnas no último mês de outubro, o que esperar dos próximos 4 anos? Essa pergunta, que já não é fácil de ser respondida, pode estar ainda mais difícil depois das eleições mais disputadas da história, ainda na retomada pós-pandemia e em um mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas. Mas, se a melhor forma de prever o futuro é construindo-o, como diria Peter Drucker, o Pedra Azul Summit começou seu primeiro dia de programação com esse propósito.

O encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta há 17 anos teve a agenda desta sexta-feira (18) focada no cenário e nos desdobramentos políticos, com a participação de diversas figuras do meio. Após as boas-vindas do presidente do grupo, Café Lindenberg , o Painel de Abertura foi com os governadores reeleitos Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. A mediação ficou com a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.

Mesmo com um painel exclusivo no sábado (19), o assunto ESG não deixou de ser citado e deve ser uma nova aposta capixaba. "(...) pode ser uma nova pauta para o Espírito Santo. Podemos ser um Estado com sustentabilidade ambiental. A agenda ESG é um trabalho que precisa ser feito, em que podemos servir de exemplo para o Brasil e para o mundo", contou Casagrande.

Para Zema, o debate de assuntos políticos, como por muito tempo era evitado pela maioria, é essencial pro avanço do cenário no país. "Muitas vezes você vê pessoas sendo eleitas sem o preparo adequado e temos tantos talentos por aí no Brasil afora. Então essa participação e envolvimento de todos (na política) é muito importante. Fico muito feliz com essa oportunidade de participar deste momento de troca", concluiu.

PÓS-ELEIÇÕES

Na sequência, a jornalista Natuza Nery, da GloboNews e da Rede CBN, recebeu os cientistas políticos João Gualberto e Jairo Nicolau, que apresentaram uma análise do comportamento dos eleitores nas últimas eleições, desde o início do governo do PT, em 2003, até os acontecimentos atuais.

Os governadores Casagrande (ES) e Zema (MG) abrem os debates no primeiro dia do evento Crédito: Fernando Madeira

“Essa foi a eleição do Brasil dividido. O país ficou dividido em três dimensões: territorial; social; e ideológica. Nós precisamos entender a complexidade dessas dimensões para compreender o cenário das últimas eleições”, pontuou Jairo. Complementando, Natuza indicou que o desafios do novo governo "dependem da governabilidade".

MÚSICA E BATE-PAPO

Para fechar a sexta, como já é de costume, Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina realizaram o Fim de Expediente, da Rede CBN, diretamente das montanhas capixabas. Os convidados da vez foram os artistas Ivan Lins e Toquinho, que serão a atração musical do encerramento do evento, no sábado (19). Aproveitando o clima de fim de semana, os convidados curtiram um happy hour ao som da banda Beat Club.