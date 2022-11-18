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Política

Brasil 2023-2026 pauta primeiro dia do Pedra Azul Summit

Encontro de líderes da Rede Gazeta acontece nas montanhas capixabas até sábado (19)
Caroline Mauri

Caroline Mauri

Publicado em 

18 nov 2022 às 19:01

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 19:01

Pedra Azul Summit 2022
Natuza Nery, João Gualberto e Jairo Nicolau debatem as perspactivas do próximo governo Crédito: Fernando Madeira
Depois do raio-X que saiu das urnas no último mês de outubro, o que esperar dos próximos 4 anos? Essa pergunta, que já não é fácil de ser respondida, pode estar ainda mais difícil depois das eleições mais disputadas da história, ainda na retomada pós-pandemia e em um mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas. Mas, se a melhor forma de prever o futuro é construindo-o, como diria Peter Drucker, o Pedra Azul Summit começou seu primeiro dia de programação com esse propósito.
O encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta há 17 anos teve a agenda desta sexta-feira (18) focada no cenário e nos desdobramentos políticos, com a participação de diversas figuras do meio. Após as boas-vindas do presidente do grupo, Café Lindenberg, o Painel de Abertura foi com os governadores reeleitos Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. A mediação ficou com a colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves.

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Mesmo com um painel exclusivo no sábado (19), o assunto ESG não deixou de ser citado e deve ser uma nova aposta capixaba. "(...) pode ser uma nova pauta para o Espírito Santo. Podemos ser um Estado com sustentabilidade ambiental. A agenda ESG é um trabalho que precisa ser feito, em que podemos servir de exemplo para o Brasil e para o mundo", contou Casagrande.
Para Zema, o debate de assuntos políticos, como por muito tempo era evitado pela maioria, é essencial pro avanço do cenário no país. "Muitas vezes você vê pessoas sendo eleitas sem o preparo adequado e temos tantos talentos por aí no Brasil afora. Então essa participação e envolvimento de todos (na política) é muito importante. Fico muito feliz com essa oportunidade de participar deste momento de troca", concluiu.

PÓS-ELEIÇÕES

Na sequência, a jornalista Natuza Nery, da GloboNews e da Rede CBN, recebeu os cientistas políticos João Gualberto e Jairo Nicolau, que apresentaram uma análise do comportamento dos eleitores nas últimas eleições, desde o início do governo do PT, em 2003, até os acontecimentos atuais.
Pedra Azul Summit
Os governadores Casagrande (ES) e Zema (MG) abrem os debates no primeiro dia do evento Crédito: Fernando Madeira
“Essa foi a eleição do Brasil dividido. O país ficou dividido em três dimensões: territorial; social; e ideológica. Nós precisamos entender a complexidade dessas dimensões para compreender o cenário das últimas eleições”, pontuou Jairo. Complementando, Natuza indicou que o desafios do novo governo "dependem da governabilidade".

MÚSICA E BATE-PAPO

Para fechar a sexta, como já é de costume, Dan Stulbach, José Godoy e Teco Medina realizaram o Fim de Expediente, da Rede CBN, diretamente das montanhas capixabas. Os convidados da vez foram os artistas Ivan Lins e Toquinho, que serão a atração musical do encerramento do evento, no sábado (19). Aproveitando o clima de fim de semana, os convidados curtiram um happy hour ao som da banda Beat Club.
O Pedra Azul Summit é uma realização da Rede Gazeta, Grupo Águia Branca e Unimed Vitória. O patrocínio do evento é da ArcelorMittal e do Sicoob-ES.

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