Empresários valorizam troca de experiências em busca de 2023 próspero

Pedra Azul Summit reúne lideranças do Espírito Santo para debater temas de interesse do Estado e do país Crédito: Fernando Madeira

Em um ano de desafios políticos e econômicos, os empresários do Estado veem com grande expectativa a participação no Pedra Azul Summit nesta sexta (18) e sábado (20), em busca de um 2023 de conquistas para a economia do Espírito Santo.

O evento, já tradicional no calendário capixaba, volta a Pedra Azul, em Domingos Martins, após dois anos na Capital, e reúne importantes lideranças para discutir o futuro do Estado.

O diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, destaca que esta é uma oportunidade crucial para dividir experiências e compartilhar diferentes visões de mercado.

Fernando Ronchi, diretor-presidente da Unimed Vitória: "É um encontro que nos possibilita trocas muito ricas" Crédito: Unimed Vitória/Divulgação

“O Pedra Azul Summit é um evento muito importante para lideranças políticas, empresários, profissionais liberais e executivos capixabas. É uma ótima oportunidade de antecipar cenários e discutir prognósticos e possibilidades para um futuro próximo. É um encontro que nos possibilita trocas muito ricas, que certamente ampliam nosso olhar em relação às transformações econômicas e sociais e seus impactos nas relações entre as empresas e seus consumidores”, afirma.

Presidente do Grupo Águia Branca, Renan Chieppe acredita na troca de ideias a fim de construir planos importantes para a economia do Espírito Santo e do Brasil.

Renan Chieppe: "O Pedra Azul Summit é um evento que já faz parte do calendário anual do Grupo Águia Branca" Crédito: Águia Branca/Divulgação

“Estamos falando do maior encontro de líderes do Espírito Santo, um momento que agrega palestras excelentes sobre cenários, perspectivas e potencialidades, e proporciona um rico momento de networking e formulação de agendas relevantes para o Estado e para o Brasil. O Pedra Azul Summit é um evento que já faz parte do calendário anual do Grupo Águia Branca”, ressalta.

Jorge Oliveira, o CEO da ArcelorMittal Aço Planos América Latina, dá importância especial à agenda ESG. A empresa obteve, neste ano, a certificação de sustentabilidade das suas operações pelos padrões da ResponsibleSteel™, organização mundial referência para a produção de aço de maneira responsável. Foi a primeira planta industrial nas Américas e fora da Europa a conseguir tal feito.

Jorge Oliveira, ArcelorMittal, dá importância especial à agenda ESG Crédito: Mosaico Imagem/ArcelorMittal/ Divulgação

“Mais uma vez, expoentes do mercado econômico e do cenário político capixaba se reúnem neste que já se consolidou como o maior encontro de líderes do Espírito Santo. Acreditamos na oportunidade que o evento confere aos seus participantes não só de abordarem e compartilharem temas importantes para o fortalecimento da economia do Estado, como sobre agendas de extrema relevância como ESG e sustentabilidade nos negócios”, destaca.

Para Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), a oportunidade de debater o futuro do Estado no Summit é fundamental . A Fecomércio prevê investimento na casa dos R$ 70 milhões em 2023 e vê neste evento uma chance de compartilhar e alinhar perspectivas.

Idalberto Moro, presidente da Fecomércio/ES e do Sincades, destaca importância de debates Crédito: Divulgação/Fecomércio