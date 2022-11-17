"A sociedade está impondo a agenda ESG", afirma diretor da Globo





A sociedade está impondo a necessidade de uma transparência e um compromisso maior das pessoas e das instituições por um mundo mais equilibrado.



Está impondo que as companhias façam o que é correto. O ESG, com este nome, tem poucos anos, mas já assumiu uma posição muito importante.





Se uma empresa não tiver uma boa resposta na direção de práticas sustentáveis, uma agenda ESG, ela poderá, num horizonte de médio prazo, ser alijada do mercado.





O que mudou, principalmente nesta década, foi a dinâmica da sociedade, o senso de urgência, sob pena de não conseguirmos avançar como sociedade.

Boa pergunta! Na verdade, não estamos falando de um tema novo. O que mudou é o choque de realidade, seja no campo ambiental - com as mudanças climáticas -, seja no campo social - com a nossa profunda desigualdade - e tem a questão da governança - que é a necessidade de você, indivíduo e corporação, fazer as coisas corretamente.