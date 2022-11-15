Dark kitchen capixaba: para crescer mais, ATW Delivery atrai investidor

A ATW Delivery Brands, que tem o fundador da Wine, Rogério Salume, como sócio
, está em conversas adiantadas com investidores e pretende captar R$ 20 milhões. O negócio deve ser fechado até dezembro. Os sócios da ATW estão em conversas com três empresas - uma capixaba e duas de fora. O mais provável é que o investidor escolhido faça o aporte e entre de sócio da dark kitchen (restaurante que fornece comida apenas para entrega, o famoso delivery).
"Queremos ampliar a quantidade de cozinhas e também de produtos, principalmente os voltados para almoço. Queremos fechar, até 2024, mil novos contratos no Brasil e mil fora (Espanha, Portugal e México). Cada contrato é uma cozinha, cada cozinha tem capacidade para fornecer cinco marcas diferentes", explica Salume. Hoje, a ATW possui pouco mais de 300 franquias abertas no Brasil, Portugal e México.
O faturamento da empresa, que deve fechar 2022 em pouco mais de R$ 200 milhões, alcançará, de acordo com a expectativa dos sócios, R$ 750 milhões em 2024.