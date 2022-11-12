O prazo de Casagrande para fechar o novo secretariado

Os anúncios só sairão em dezembro, mas as conversas sobre o novo desenho do gabinete do governo estadual estão andando. É provável que a secretaria de Desenvolvimento, extinta em 2021, volte a existir. O governador também está estudando a possibilidade de mudanças nos comandos de Banestes, Bandes e Cesan. As áreas que o vice eleito, Ricardo Ferraço, comandará já são conhecidas desde o período eleitoral - Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Econômico -, mas ainda não está claro se ele assumirá uma secretaria. Tudo será conhecido em dezembro.

Todo esse debate, claro, é importante por conta da formação do novo governo, mas também porque começará a dar indicativos do que Casagrande está pensando para a sua sucessão. As eleições serão em 2026, mas o trabalho precisa começar a ser feito agora, já que não há um sucessor pronto dentro da área de influência do governador. Casagrande não pode disputar mais um mandato e Paulo Hartung, que se reveza com o atual mandatário no comando do Anchieta desde 2003, já deixou claro que não pretende mais disputar eleições, pelo menos não aqui no Estado. Portanto, o caminho está aberto dentro dos campos políticos que comandam o Estado nas últimas duas décadas.