Com mercado de café crescendo, Tristão investe pesado em armazenagem

Novos silos construídos pelo Grupo Tristão, em Viana Crédito: Abdo Filho

Aos 87 anos, o Grupo Tristão, um dos mais relevantes beneficiadores e negociadores de café do mundo, está confiante no mercado e se prepara para mais uma onda de crescimento. Até 2025 serão investidos algo perto de R$ 60 milhões só na ampliação da capacidade de armazenagem do grupo.

Um galpão exclusivo para a indústria de café solúvel, em Viana, já começa a sair do papel nos próximos meses. O solúvel produzido pela Realcafé abastece o mundo todo e está crescendo muito na Ásia. A demanda está dada. A Tristão Trading, por sua vez, fará dois novos armazéns até 2025 só para café verde: um em Viana e outro em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Importante frisar que, agora em novembro, começaram a funcionar os três silos com capacidade para guardar 60 mil sacas de café verde. Um investimento de R$ 60 milhões.

"O mercado de café vem crescendo e quem tem mais capacidade de armazenagem tem mais possibilidades de fazer bons negócios, de competir. Estamos enxergando um bom momento tanto para o conilon como para o arábica", explicou Tatiana Tristão, diretora do grupo.