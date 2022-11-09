LMC e Rio Doce, os dois maiores hospitais de Linhares, se fundem

O acordo fechado nesta terça-feira começou a ser costurado em julho deste ano, quando o Rio Doce fechou um acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Pelo contrato, a partir do mês que vem a unidade passa a ser a referência regional do SUS para atendimentos de alta complexidade. Dos 180 leitos disponíveis, 150 ficam por conta da Sesa.
Os donos do LMC, inaugurado em julho de 2021, viram aí a possibilidade de trazer o fluxo de atendimentos particulares e de convênios do Rio Doce, que precisava de margem de manobra, para dentro do LMC. Fundado em 1969, o Rio Doce atende a mais de 30 planos. Com a união, os 120 leitos do Linhares Medical Center ficarão à disposição dos clientes dos convênios atendidos pelo hospital filantrópico. O acordo foi aprovado nesta terça, ainda não tem data certa para a fusão operacional.
O acordo, que não envolve recursos financeiros, dá folga ao Rio Doce e fluxo ao LMC. A princípio, bom para as duas partes.