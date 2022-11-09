LMC e Rio Doce, os dois maiores hospitais de Linhares, se fundem

Hospital Linhares Medical Center foi inaugurado em julho do ano passado Crédito: Linhares Medical Center /Divulgação

Em assembleia realizada na noite desta terça-feira (08), a Fundação Beneficente Rio Doce aprovou a fusão do Hospital Rio Doce com o Hospital Linhares Medical Center (LMC) , os dois maiores da cidade. O Rio Doce passa a deter 49% das ações do LMC, formando o maior conglomerado hospitalar do Norte do Espírito Santo. Juntas, as duas unidades têm 300 leitos (180 do Rio Doce e 120 do LMC), sendo 60 de UTI (30 cada um).

O acordo fechado nesta terça-feira começou a ser costurado em julho deste ano, quando o Rio Doce fechou um acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Pelo contrato, a partir do mês que vem a unidade passa a ser a referência regional do SUS para atendimentos de alta complexidade. Dos 180 leitos disponíveis, 150 ficam por conta da Sesa.

Os donos do LMC, inaugurado em julho de 2021, viram aí a possibilidade de trazer o fluxo de atendimentos particulares e de convênios do Rio Doce, que precisava de margem de manobra, para dentro do LMC. Fundado em 1969, o Rio Doce atende a mais de 30 planos. Com a união, os 120 leitos do Linhares Medical Center ficarão à disposição dos clientes dos convênios atendidos pelo hospital filantrópico. O acordo foi aprovado nesta terça, ainda não tem data certa para a fusão operacional.