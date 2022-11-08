Movimento empresarial da Serra vai ter sede nova e hub de inovação

Nova sede da Ases, na Serra Crédito: Divulgação/Ases

A Associação dos Empresários da Serra (Ases), uma das mais relevantes e longevas (foi fundada em 1977) associações empresariais do Estado, vai construir sua nova sede. Além de qualificar a estrutura da organização - que hoje funciona em duas salas no Shopping Montserrat -, a intenção é investir pesado em inovação. Para isso, um hub será construído dentro do novo prédio. A Casa do Empresário da Serra vai ficar em um terreno de 5 mil m², em Jardim Laranjeiras, perto do Dório Silva. A intenção é que esteja pronta em agosto do ano que vem.

“A sede própria da Ases será um ponto de referência para toda a cadeia produtiva da Serra e região, servindo não só para difundir as potencialidades econômicas do município, mas também um local apropriado para reuniões, eventos e ações da entidade e empresas. Será um ponto de referência para investidores conhecerem um pouco mais das potencialidades da cidade”, explica Giuliano de Castro, presidente da Ases.

A economia da Serra, a maior do Espírito Santo, vem se diversificando nos últimos anos. A cidade concentra o maior polo industrial do Espírito Santo, mas assiste a um crescimento exponencial do setor logístico, com um boom de novos armazéns, e a uma expansão relevante do comércio (puxado fundamentalmente pela expansão imobiliária das últimas duas décadas) e dos serviços. Trabalho é o que não vai faltar para o hub de inovação que está sendo montado pela Ases.