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Investimento

Movimento empresarial da Serra vai ter sede nova e hub de inovação

Além de qualificar a estrutura da organização, a intenção é investir pesado em inovação. A Casa do Empresário da Serra vai ficar em Jardim Laranjeiras

Públicado em 

08 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Nova sede da Ases, na Serra
Nova sede da Ases, na Serra Crédito: Divulgação/Ases
A Associação dos Empresários da Serra (Ases), uma das mais relevantes e longevas (foi fundada em 1977) associações empresariais do Estado, vai construir sua nova sede. Além de qualificar a estrutura da organização - que hoje funciona em duas salas no Shopping Montserrat -, a intenção é investir pesado em inovação. Para isso, um hub será construído dentro do novo prédio. A Casa do Empresário da Serra vai ficar em um terreno de 5 mil m², em Jardim Laranjeiras, perto do Dório Silva. A intenção é que esteja pronta em agosto do ano que vem.
“A sede própria da Ases será um ponto de referência para toda a cadeia produtiva da Serra e região, servindo não só para difundir as potencialidades econômicas do município, mas também um local apropriado para reuniões, eventos e ações da entidade e empresas. Será um ponto de referência para investidores conhecerem um pouco mais das potencialidades da cidade”, explica Giuliano de Castro, presidente da Ases.
A economia da Serra, a maior do Espírito Santo, vem se diversificando nos últimos anos. A cidade concentra o maior polo industrial do Espírito Santo, mas assiste a um crescimento exponencial do setor logístico, com um boom de novos armazéns, e a uma expansão relevante do comércio (puxado fundamentalmente pela expansão imobiliária das últimas duas décadas) e dos serviços. Trabalho é o que não vai faltar para o hub de inovação que está sendo montado pela Ases.

Nova sede da Ases

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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