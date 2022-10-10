De olho no futuro, Tristão investe em tratamento de água e armazenagem

O Grupo Tristão, um dos tradicionais em beneficiamento e no comércio de café do Espírito Santo, conhece como poucos o mercado e está enxergando ótimas possibilidades pela frente.
Em 2021, a capacidade de produção anual de café solúvel foi ampliada de 9,5 mil toneladas por ano para 11,5 mil toneladas/ano. Agora, o grupo está tirando do papel investimentos de R$ 15 milhões que trarão mais eficiência à operação e possibilidades de expansões futuras. Todos os aportes estão sendo feitos na área industrial da companhia, em Viana.
Estão para entrar em operação dois silos, de R$ 10 milhões, construídos para armazenar 60 mil sacas de café verde. As novas estruturas vão ampliar em 24% a capacidade de armazenagem da companhia. A ideia é dar condições para um crescimento futuro para a indústria e também dar mais alternativas de negócio para a área de exportação do grupo, a Tristão Trading. "É importante para todas as áreas do nosso grupo ter um espaço relevante de armazenagem. Possibilita nosso crescimento como indústria e também a realização de bons negócios na compra e venda de café. Ter estoques de qualidade é fundamental", explica Sérgio Tristão.
Outro investimento importante, que visa ganho de eficiência e sustentabilidade ambiental, é a compra de uma máquina que permitirá a reutilização de 70% da água usada nos processos da indústria. Um investimento de R$ 5 milhões. Até o final do ano, o equipamento estará funcionando. "Nosso processo demanda 50 mil litros de água por hora. A máquina nova, de osmose reversa e ultrafiltração, nos permitirá reutilizar 35 mil litros por hora. Menos recursos sendo usados e mais qualidade na entrega. É ganho de eficiência na veia", comemora Tristão.