De olho no futuro, Tristão investe em tratamento de água e armazenagem

Estão para entrar em operação dois silos, de R$ 10 milhões, construídos para armazenar 60 mil sacas de café verde. As novas estruturas vão ampliar em 24% a capacidade de armazenagem da companhia. A ideia é dar condições para um crescimento futuro para a indústria e também dar mais alternativas de negócio para a área de exportação do grupo, a Tristão Trading. "É importante para todas as áreas do nosso grupo ter um espaço relevante de armazenagem. Possibilita nosso crescimento como indústria e também a realização de bons negócios na compra e venda de café. Ter estoques de qualidade é fundamental", explica Sérgio Tristão.