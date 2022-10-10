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Agronegócio

De olho no futuro, Tristão investe em tratamento de água e armazenagem

Grupo está tirando do papel investimentos de R$ 15 milhões que trarão mais eficiência à operação e possibilidades de expansões futuras

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

10 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café é colhido em diversas partes do Estado até ser levado para a produção na sede da Realcafé, em Viana
Café é colhido em diversas partes do Estado até ser levado para a produção na sede da Realcafé, em Viana Crédito: Realcafé/Divulgação
O Grupo Tristão, um dos tradicionais em beneficiamento e no comércio de café do Espírito Santo, conhece como poucos o mercado e está enxergando ótimas possibilidades pela frente. Em 2021, a capacidade de produção anual de café solúvel foi ampliada de 9,5 mil toneladas por ano para 11,5 mil toneladas/ano. Agora, o grupo está tirando do papel investimentos de R$ 15 milhões que trarão mais eficiência à operação e possibilidades de expansões futuras. Todos os aportes estão sendo feitos na área industrial da companhia, em Viana.
Estão para entrar em operação dois silos, de R$ 10 milhões, construídos para armazenar 60 mil sacas de café verde. As novas estruturas vão ampliar em 24% a capacidade de armazenagem da companhia. A ideia é dar condições para um crescimento futuro para a indústria e também dar mais alternativas de negócio para a área de exportação do grupo, a Tristão Trading. "É importante para todas as áreas do nosso grupo ter um espaço relevante de armazenagem. Possibilita nosso crescimento como indústria e também a realização de bons negócios na compra e venda de café. Ter estoques de qualidade é fundamental", explica Sérgio Tristão.
Outro investimento importante, que visa ganho de eficiência e sustentabilidade ambiental, é a compra de uma máquina que permitirá a reutilização de 70% da água usada nos processos da indústria. Um investimento de R$ 5 milhões. Até o final do ano, o equipamento estará funcionando. "Nosso processo demanda 50 mil litros de água por hora. A máquina nova, de osmose reversa e ultrafiltração, nos permitirá reutilizar 35 mil litros por hora. Menos recursos sendo usados e mais qualidade na entrega. É ganho de eficiência na veia", comemora Tristão.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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