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Espírito Santo

Bandes lança crédito exclusivo para investimentos fora da Sudene

Serão ofertados, nesta primeira fase, R$ 135 milhões. O objetivo é diminuir a discrepância de oferta de crédito que hoje existe entre as regiões Norte e Sul do Estado

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 16:08

Públicado em 

05 out 2022 às 16:08
Abdo Filho

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Abdo Filho

Dinheiro - real
Crédito: Carlos Alberto
O Bandes vai lançar na próxima segunda-feira (10) uma linha de crédito específica para investimentos em cidades capixabas que não fazem parte da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana também estão fora. O objetivo é incentivar o crescimento das regiões Serrana, Caparaó e Sul do Estado. O juro será de Selic mais 1 ponto percentual ao ano. Quem procurar o Bandes na segunda-feira em busca de crédito para fazer investimento fora da zona da Sudene no Estado encontrará uma taxa de 14,75% ao ano.
De acordo com o presidente da instituição, Munir Abud, os recursos, serão R$ 135 milhões em um primeiro momento, virão do Fundo de Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo (Fundepar). "A intenção é dar condições semelhantes ao que o Banco do Nordeste faz para as empresas que estão ou pretendem estar dentro da Sudene". Hoje, em condições normais, é muito difícil acessar crédito abaixo de 16,75% ao ano.
No Espírito Santo, a Sudene está em 31 dos 78 municípios. A nova linha do Bandes, que ainda não foi batizada, atenderá empreendimentos na Macrorregião Sul, composta pelas Microrregiões do Caparaó, Central Sul, Litoral Sul e Guarapari, além de mais 14 municípios: Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria do Jetibá, Santa Teresa, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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