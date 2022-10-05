Bandes lança crédito exclusivo para investimentos fora da Sudene

O Bandes
vai lançar na próxima segunda-feira (10) uma linha de crédito específica para investimentos em cidades capixabas que não fazem parte da Sudene
(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana também estão fora. O objetivo é incentivar o crescimento das regiões Serrana, Caparaó e Sul do Estado. O juro será de Selic mais 1 ponto percentual ao ano. Quem procurar o Bandes
na segunda-feira em busca de crédito para fazer investimento fora da zona da Sudene
no Estado encontrará uma taxa de 14,75% ao ano.
De acordo com o presidente da instituição, Munir Abud, os recursos, serão R$ 135 milhões em um primeiro momento, virão do Fundo de Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo (Fundepar). "A intenção é dar condições semelhantes ao que o Banco do Nordeste faz para as empresas que estão ou pretendem estar dentro da Sudene". Hoje, em condições normais, é muito difícil acessar crédito abaixo de 16,75% ao ano.
No Espírito Santo, a Sudene
está em 31 dos 78 municípios. A nova linha do Bandes, que ainda não foi batizada, atenderá empreendimentos na Macrorregião Sul, composta pelas Microrregiões do Caparaó, Central Sul, Litoral Sul e Guarapari, além de mais 14 municípios: Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Brejetuba, Afonso Cláudio, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria do Jetibá, Santa Teresa, Fundão, Ibiraçu, João Neiva e São Roque do Canaã.