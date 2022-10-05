Bandes lança crédito exclusivo para investimentos fora da Sudene

De acordo com o presidente da instituição, Munir Abud, os recursos, serão R$ 135 milhões em um primeiro momento, virão do Fundo de Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo (Fundepar). "A intenção é dar condições semelhantes ao que o Banco do Nordeste faz para as empresas que estão ou pretendem estar dentro da Sudene". Hoje, em condições normais, é muito difícil acessar crédito abaixo de 16,75% ao ano.