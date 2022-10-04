Dois capixabas querem colocar de pé o maior Fiagro do Brasil

Octaciano Neto, diretor da EloGroup Crédito: EloGroup/Divulgação

O Grupo Suno anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do ex-secretário de Agricultura do Estado Octaciano Neto, hoje um relevante executivo do agro atuando em São Paulo, para assumir a diretoria de agronegócio do grupo.

O objetivo fundamental de Octaciano é fazer do Fiagro (fundo de investimento do agronegócio) da Suno, o SNAG11, o maior do país. Para isso, ele vai atuar ao lado de um outro capixaba, de São Gabriel da Palha, Vitor Lopes Duarte, que é diretor de Gestão de Recursos de Terceiros da Suno Asset (gestora de investimentos do grupo). Aqui no Estado, Duarte ocupou, entre outros cargos, a presidência do Banestes DTVM.

“Estou muito animado. Acho que podemos fazer um trabalho de alto nível, afinal, o agro, setor que mais cresce no Brasil, precisa de recursos e o mercado de capitais quer atender o agro. A demanda do agro por crédito é de R$ 750 bi por ano, e o mercado, via crédito subsidiado, banca 1/3 disso aí, algo próximo a R$ 250 bi. É muito pouco, temos muito para fazer”, assinalou Octaciano.

Ao ex-secretário caberá vender o produto financeiro aos produtores rurais. “Vamos adequar o discurso e ir para a rua. O objetivo é chegar nas cooperativas, nas distribuidoras e na agroindústria, queremos ir lá na ponta. Estou trabalhando de bota (risos)”.