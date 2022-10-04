Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimentos

Dois capixabas querem colocar de pé o maior Fiagro do Brasil

Hoje, os Fiagros respondem por R$ 5 bi do crédito rural na praça. A expectativa é chegar aos R$ 250 bi até 2032

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 14:50

Públicado em 

04 out 2022 às 14:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Octaciano Neto, diretor da EloGroup
Octaciano Neto, diretor da EloGroup Crédito: EloGroup/Divulgação
O Grupo Suno anunciou nesta terça-feira (4) a contratação do ex-secretário de Agricultura do Estado Octaciano Neto, hoje um relevante executivo do agro atuando em São Paulo, para assumir a diretoria de agronegócio do grupo.
O objetivo fundamental de Octaciano é fazer do Fiagro (fundo de investimento do agronegócio) da Suno, o SNAG11, o maior do país. Para isso, ele vai atuar ao lado de um outro capixaba, de São Gabriel da Palha, Vitor Lopes Duarte, que é diretor de Gestão de Recursos de Terceiros da Suno Asset (gestora de investimentos do grupo). Aqui no Estado, Duarte ocupou, entre outros cargos, a presidência do Banestes DTVM.
“Estou muito animado. Acho que podemos fazer um trabalho de alto nível, afinal, o agro, setor que mais cresce no Brasil, precisa de recursos e o mercado de capitais quer atender o agro. A demanda do agro por crédito é de R$ 750 bi por ano, e o mercado, via crédito subsidiado, banca 1/3 disso aí, algo próximo a R$ 250 bi. É muito pouco, temos muito para fazer”, assinalou Octaciano.
Ao ex-secretário caberá vender o produto financeiro aos produtores rurais. “Vamos adequar o discurso e ir para a rua. O objetivo é chegar nas cooperativas, nas distribuidoras e na agroindústria, queremos ir lá na ponta. Estou trabalhando de bota (risos)”.
Hoje, os Fiagros respondem por R$ 5 bi do crédito rural na praça. A expectativa é chegar aos R$ 250 bi até 2032.

Veja Também

Sesc vai fazer centro de convenções e concluir hotel em Domingos Martins

Compra da Casa do Adubo é uma das maiores do agro brasileiro

"Primeiros 100 dias de governo serão decisivos", afirma Winston Fritsch

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Investimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados