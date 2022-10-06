Após comprar Casa do Adubo, Nutrien olha "com mais carinho para o ES"

"Com a aquisição da Casa do Adubo, passamos a olhar com mais carinho para o Espírito Santo. Estamos investindo forte em distribuição, varejo e também em misturadores de fertilizantes. Estamos, por ora, focados em realizar a integração da Casa do Adubo ao nosso negócio, mas estamos sempre atentos às oportunidades do mercado", explicou André Dias, presidente da Nutrien na América Latina, que esta semana esteve em Vitória.
O crescimento do setor atacadista e distribuidor do Estado, empurrado, em parte, pelos incentivos fiscais, chama a atenção. O que pesa aqui é o fato de o Estado estar distante dos principais centros consumidores do agro - São Paulo, Sul, Centro-Oeste e Matopiba (região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). Olhando um pouco mais pra frente, o potencial eólico do Estado e, consequentemente, de produção de hidrogênio verde
- base para a geração de energia limpa e também de fertilizantes verdes - chamam muito a atenção.