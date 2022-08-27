Hidrogênio verde: "Espírito Santo sai na frente", diz diretor da Shell





Estamos presentes no Parque das Conchas desde 2009, aqui no Espírito Santo, de onde sai toda a nossa operação logística para o campo. Nossa média histórica de produção está em 42 mil barris por dia. Isso tudo mostra como o Espírito Santo é um local relevante para a nossa operação, onde já temos uma cultura, uma tradição de mais de dez anos.





Em 2021, lançamos nossa nova estratégia, a "Impulsionando o Progresso", que é o primeiro passo da transição energética a nível global, e o Brasil tem uma grande relevância para o grupo pelo potencial de energias renováveis e de combustíveis de transição, caso do gás natural.





Portanto, estamos olhando novas oportunidades de investimento no Brasil e, claro, no Espírito Santo. Temos projetos anunciados na parte solar e começamos a avaliar os investimentos em eólicas offshore. É algo que está começando, estamos analisando dados e avaliando o potencial.





Aqui no Brasil são seis projetos de pesquisa que foram firmados junto ao Ibama em seis estados diferentes: Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.



Queremos saber quais são as áreas com o maior potencial de produção de eólica offshore. Estamos obtendo dados, colocando o Brasil no mapa global de investimentos desse tipo do Grupo Shell.

A Shell está há 109 anos no Brasil. A distribuição e os postos de combustíveis estão por conta da Raízen (joint venture entre Cosan e Shell). A Shell se manteve focada na parte de exploração e produção de óleo, principalmente offshore (no mar) no Brasil.