Colatina espera indenização da Samarco para definir privatização do Sanear

Estação de tratamento de esgoto, em Colatina Crédito: Fundação Renova/Divulgação

A decisão sobre o montante que entrará no caixa municipal deve sair até dezembro. É aguardado algo próximo a R$ 600 milhões, que seriam prioritariamente usados na ampliação da infraestrutura de saneamento básico da cidade e na recuperação das matas ciliares dos rios Doce, Pancas, Santa Joana e Santa Maria do Doce. Caso o dinheiro que entre fique muito aquém do aguardado, o Sanear pode sim ser concedido.

"Não é a nossa prioridade, o objetivo é seguir como está, com o Sanear tocando as obras de ampliação do nosso sistema. Estamos aguardando a definição sobre a repactuação do desastre da Samarco, afinal, os investimentos necessários são altos. Estou trabalhando com R$ 600 milhões, cálculo que fizemos tomando por base o que foi feito lá em Brumadinho, mas se vier muito abaixo disso, temos que estudar as possibilidades. Trazer a iniciativa privada é uma delas", explica Guerino.

O Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental) é responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto da maior cidade do Noroeste Capixaba, com 123,4 mil habitantes. O volume de pessoas atrai a atenção de grandes empresas que, desde o estabelecimento do Marco do Saneamento, em 2020, estão entrando forte no setor. A Aegea, a maior empresa privada do segmento no país, já disse que está de olho em Linhares, Colatina e São Mateus . A companhia é a responsável, em parceria público-privada firmada com a Cesan, pela coleta e tratamento de esgoto em Cariacica, Serra e Vila Velha.

Colatina tem, hoje, 50% do esgoto tratado. Sobre o fornecimento de água, desde o desastre de Mariana, em novembro de 2015, o serviço caiu em descrédito, já que a água utilizada pela cidade é captada no Rio Doce. O prefeito disse que o sistema de captação terá de ser completamente trocado, saindo do Doce e indo para barragens que precisarão ser construídas nos rios Pancas e Santa Maria do Doce, a um custo total de R$ 60 milhões.